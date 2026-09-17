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Ruski državljani koji žive u Poljskoj i baltičkim državama moći će da glasaju na posebno postavljenim biračkim mestimau blizini graničnih prelaza, saopštila je danas Izborna komisija, uoči parlamentarnih izbora koji počinju sutra i trajaće tri dana.

Ova opcija, koja je već ponuđena tokom ruskih predsedničkih izbora 2024. godine, namenjena je biračima koji žive u zemljama u kojima je većina ruskih konzulata zatvorena zbog ruske invazije na Ukrajinu, javila je ruska agencija TASS i dodala da je moguće i elektronsko glasanje.

"Na osnovu iskustva stečenog 2024. godine, za njih će biti postavljeno deset biračkih mesta u blizini graničnih prelaza", rekla je predsednica Izborne komisije Ela Pmafilova.

Tokom tri dana glasanja, od petka do nedelje, biće otvorena četiri biračka mesta u Kalinjingradskoj oblasti, militarizovanoj ruskoj enklavi koja se nalazi između Poljske, Litvanije i Baltičkog mora.

Jedno mesto će biti u Lenjingradskoj oblasti, koja se graniči sa Estonijom i pet u Pskovskoj oblasti, koja se graniči sa Estonijom i Letonijom.

Prema podacima komisije, otvorena su i 333 biračka mesta u 152 zemlje.