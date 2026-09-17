IZBORI U RUSIJI: Ruski državljani koji žive u Poljskoj i baltičkim državama moći će da glasaju u blizini graničnih prelaza
- Izborna komisija navodi da je reč o rešenju za birače u zemljama gde su mnogi ruski konzulati zatvoreni zbog rata u Ukrajini.
- Tokom trodnevnih parlamentarnih izbora biće otvoreno deset takvih mesta, uz mogućnost elektronskog glasanja.
Ruski državljani koji žive u Poljskoj i baltičkim državama moći će da glasaju na posebno postavljenim biračkim mestimau blizini graničnih prelaza, saopštila je danas Izborna komisija, uoči parlamentarnih izbora koji počinju sutra i trajaće tri dana.
Ova opcija, koja je već ponuđena tokom ruskih predsedničkih izbora 2024. godine, namenjena je biračima koji žive u zemljama u kojima je većina ruskih konzulata zatvorena zbog ruske invazije na Ukrajinu, javila je ruska agencija TASS i dodala da je moguće i elektronsko glasanje.
"Na osnovu iskustva stečenog 2024. godine, za njih će biti postavljeno deset biračkih mesta u blizini graničnih prelaza", rekla je predsednica Izborne komisije Ela Pmafilova.
Tokom tri dana glasanja, od petka do nedelje, biće otvorena četiri biračka mesta u Kalinjingradskoj oblasti, militarizovanoj ruskoj enklavi koja se nalazi između Poljske, Litvanije i Baltičkog mora.
Jedno mesto će biti u Lenjingradskoj oblasti, koja se graniči sa Estonijom i pet u Pskovskoj oblasti, koja se graniči sa Estonijom i Letonijom.
Prema podacima komisije, otvorena su i 333 biračka mesta u 152 zemlje.
Kurir.rs/TASS