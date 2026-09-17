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Poljski premijer Donald Tusk obratio se danas u Sejmu poljskog parlamenta poslanicima i Poljacima da upozori na najverovatniji scenario za jesen i zimu u kome bi Rusija krenula u velika razaranja u Ukrajini a istovremeno, navodno slučajno upadala dronovima na teritoriju saveznika u NATO da oslabi veru Evropljana u kolektivnu odbranu.

"Tu je realni rizik da će na teritoriju neke od zemalja na istočnom krilu NATO upadati dronovi ili rakete, čak uz razaranja a zvanični narativ Moskve biće da je to sasvim slučajno i da nema razloga za bilo kakav odgovor NATO", rekao je Tusk.

Cilj tih očekivanih ruskih dejstava po rečima poljskog premijera jeste postepeno slabljenje poverenja Evropljana u član 5 Sporazuma NATO o kolektivnoj odbrani i sejanje podozrenja da je NATO garant samo na rečima, na papiru.

"Incidenti bi se ponavljali da pokažu da je ceo NATO pakt bespomoćan i slab", rekao je Tusk.

Poljski premijer kazao je da iz informacija o toku američko-ruskih razgovora nedvosmisleno proizilazi da Rusija nije spremna na pregovore ni za prekid vatre a da se ne govori o miru bez de fakto kapitulacije Ukrajine.

"Kremlj u najmanju ruku do kraja zime nije zainteresovan ni za kakve pregovore. Ubedjeni su da će zima iz raznih razloga za Ukrajinu biti tragično kritična. Analize govore da Rusija zamišlja da razori granične prelaze na ukrajinskoj a možda i u incidentima i na poljskoj i moldavskoj strani", rekao je Tusk.

Foto: Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Shutterstock

Premijer je upozorio da u tom slučaju saveznici neće moći da priteknu u pomoć Ukrajincima, da im pošalju generatore ili gorivo a istovremeno Rusija prema obaveštajnim analizama računa na intenzivne napade tokom jeseni i zime na ukrajinsku privredu i logistiku.

"Rusija je odlučila da primeni novu strategiju u ratu. Pre svega da uništi u što većoj meri privredu i logistiku Ukrajine. Očekuju se učestali intenzivni napadi na šest velikih ukrajinskih gradova a cilj je i infrastruktura železnice", rekao je Tusk.

Poljski premijer upozorio je da ovakav najverovatniji crni scenario iziskuje od Poljaka da budu mentalno spremni da polože teške ispite i apelovao je na poljsku opoziciju da se ubuduće više ne pojavi nijedan glas koji bi podrivao imidž Poljske kao pouzdanog saveznika.

"Mnogo političkih snaga koje trenutno stiču popularnost u evropskim zemljama samo čeka na alibi da ne umiru za Poljsku, Letoniju i Litvaniju, ako je Poljska rekla da ni ona neće umirati. Član 5, saveznička lojalnost, vernost obavezama mora da postane naš brend. Svi saveznici moraju da znaju da mogu da se pouzdaju u nas", kazao je Tusk.

Poljski premijer upozorio je opoziciju da je Poljska zemlja skoro na frontu rusko-ukrajinskog rata i da će pre njoj biti potrebna solidarnost zemalja kao Irska ili Portugal.