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Ruske snage su se tokom protekle godine suočile sa nedostatkom pešadije, a još jedna kampanja mobilizacijene bi nužno rešila taj problem, izjavio je brigadni general Andrij Bilecki, komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine.

"Oni definitivno imaju bolju situaciju sa brojnošću pešadije nego mi. To je činjenica. Ali, na osnovu dešavanja u protekloj godini, možemo zaključiti da su i Rusi razvili nedostatak pešadije", rekao je Bilecki.

Bilecki je rekao da ne veruje da bi mobilizacija radikalno promenila poziciju Rusije na bojnom polju, jer bi angažovanje većeg broja vojnika takođe dovelo do većih gubitaka.

"Više pešadije znači i više gubitaka", rekao je on.

Bilecki je naveo da efikasnost savremenih vojnih operacija sve više zavisi od organizacije sistema za izviđanje i udar, sposobnog da brzo otkrije i pogodi ciljeve. Dronovi i drugi senzori su ključni za taj sistem, dodao je on.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Umesto da automatski donese prednost na bojnom polju, brojnija ruska pešadija bi ukrajinskim jedinicama mogla da pruži više meta, pod uslovom da njihove sposobnosti za izviđanje i udar ostanu efikasne, rekao je Bilecki.

"Više ruske pešadije značiće više poginulih ruskih vojnika", rekao je on, uz priznanje da bi nova mobilizacija ipak stvorila dodatne poteškoće za Ukrajinu.

"Mobilizacija bi ubrzala unutrašnje probleme"

Bilecki je takođe izneo stav da bi mobilisani vojnici mogli imati veći uticaj na javno mnjenje u Rusiji nego dobrovoljci koji služe po ugovoru, naročito kako broj žrtava raste.

"Pogibije među mobilisanima značajno će doprineti društvenim tenzijama u Rusiji", rekao je on.

Ako Ukrajina izdrži taj dodatni pritisak, još jedna ruska mobilizacija bi na kraju mogla da ubrza unutrašnje probleme u Rusiji.

"Ako izdržimo, mislim da bi ruska mobilizacija mogla čak biti pozitivna za nas. Procesi unutrašnjeg raspada Rusije počeće ranije", rekao je on.

Dodao je da su neki znaci tih procesa već vidljivi, ali da još nisu dostigli odlučujući nivo.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Moskva odbacila navode

Bivši predsednik Rusije i aktuelni zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev odbacio je navode da Moskva priprema novi talas vojne mobilizacije, ocenivši tvrdnje o predstojećem pozivu u vojsku kao lažne i provokativne, prenela je 11. septembra, ruska državna novinska agencija TASS.

Medvedev je tvrdio da su izveštaji koji sugerišu da je Rusija na pragu mobilizacije izmišljeni kako bi se destabilizovalo domaće javno mnjenje uoči izbora za Državnu dumu, donji dom ruskog parlamenta.

"Da bi promenili tu sliku, šire besmislice o tome da je Rusija'na pragu mobilizacije'", rekao je Medvedev, ističući da su takve tvrdnje imale za cilj da skrenu pažnju sa poteškoća sa kojima se suočavaju Oružane snage Ukrajine.

"Ovim pitanjem se bavim direktno po nalogu vrhovnog komandanta, tako da mogu sa punom odgovornošću da izjavim: nama mobilizacija apsolutno nije potrebna".