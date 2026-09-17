NOVI PROBLEMI ZA PUTINA, POGOĐEN VOJNI AERODROM! Ukrajinci udarili kao nikad do sada, avioni i helikopteri u plamenu! Zelenski se HITNO oglasio! (VIDEO)
- Zelenski je saopštio da je SBU izvela precizan napad na ruski vojni aerodrom u Rostovskoj oblasti, tokom kojeg su pogođena tri aviona i tri helikoptera.
- Istovremeno je napadnuta i rafinerija nafte u Jaroslavu, a u operaciji su učestvovale i druge ukrajinske službe.
Ukrajinske snage pogodile su tokom noćne operacije tri ruska vojna aviona i tri helikoptera na aerodromu u Rostovskoj oblasti, saopštio je u četvrtak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Prema njegovim rečima, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) izvela je "precizan" napad na ruski vojni aerodrom.
Pogođen je jedan avion An-12, dva aviona An-26 i tri helikoptera. An-12 i An-26 su sovjetski transportni avioni namenjeni prevozu ljudi i tereta.
Istovremeno je izveden i napad na rafineriju nafte u Jaroslavu. U zajedničkoj operaciji učestvovali su SBU, ukrajinske Snage bespilotnih sistema, Vojno-obaveštajna služba (HUR) i Spoljno-obaveštajna služba Ukrajine (SZRU).
Zelenski je naveo i da su ostvareni "dobri rezultati" u Crnom moru, ali nije izneo detalje o tome šta je tačno pogođeno.
Ukrajinaveć duže vreme napada ruske vojne objekte i naftnu infrastrukturu, nastojeći da poremeti logistiku ruskih snaga i smanji prihode koji se koriste za finansiranje rata.
U utorak su ukrajinske snage izvele veliki napad dronovima i projektilima na više ruskih oblasti. Meta je bila i rafinerija u Samarskoj oblasti koja je u vlasništvu Rosnjefta, kao i drugi industrijski objekti.
Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjedoriščev rekao je da je region bio napadnut sa više od 40 dronova.
Prema ukrajinskom monitoring kanalu Exilenova+, među metama je bila i rafinerija nafte Sizran, takođe u vlasništvu Rosnjefta.
Rafinerija može da preradi oko 8,5 miliona tona sirove nafte godišnje, a proizvodi približno 800.000 tona benzina i 1,5 miliona tona dizela. Posle napada zapalili su se rezervoari sa naftnim derivatima. Ista rafinerija bila je meta napada dronovima 4. avgusta.
(Kurir.rs/Kyiv Post)