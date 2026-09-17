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Ukrajinske snage pogodile su tokom noćne operacije tri ruska vojna aviona i tri helikoptera na aerodromu u Rostovskoj oblasti, saopštio je u četvrtak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim rečima, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) izvela je "precizan" napad na ruski vojni aerodrom.

Pogođen je jedan avion An-12, dva aviona An-26 i tri helikoptera. An-12 i An-26 su sovjetski transportni avioni namenjeni prevozu ljudi i tereta.

Istovremeno je izveden i napad na rafineriju nafte u Jaroslavu. U zajedničkoj operaciji učestvovali su SBU, ukrajinske Snage bespilotnih sistema, Vojno-obaveštajna služba (HUR) i Spoljno-obaveštajna služba Ukrajine (SZRU).

Zelenski je naveo i da su ostvareni "dobri rezultati" u Crnom moru, ali nije izneo detalje o tome šta je tačno pogođeno.

Ukrajinaveć duže vreme napada ruske vojne objekte i naftnu infrastrukturu, nastojeći da poremeti logistiku ruskih snaga i smanji prihode koji se koriste za finansiranje rata.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

U utorak su ukrajinske snage izvele veliki napad dronovima i projektilima na više ruskih oblasti. Meta je bila i rafinerija u Samarskoj oblasti koja je u vlasništvu Rosnjefta, kao i drugi industrijski objekti.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fjedoriščev rekao je da je region bio napadnut sa više od 40 dronova.

Prema ukrajinskom monitoring kanalu Exilenova+, među metama je bila i rafinerija nafte Sizran, takođe u vlasništvu Rosnjefta.