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Finske vlasti su na Baltiku sprovele vežbu presretanja i pretresa broda kako bi pokazale spremnost za suočavanje sa pretnjama od podvodnih sabotaža.

Ovaj potez, kako navode zvaničnici, pokazuje koliko ozbiljno region shvata tu pretnju nakon niza incidenata u kojima je oštećena ključna infrastruktura, prenosi Rojters.

Posle ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, Finska i čitav baltički region suočili su se sa oštećenjima energetskih i telekomunikacionih kablova, kao i gasovoda. Zbog toga raste zabrinutost da kritična infrastruktura nije adekvatno zaštićena.

Tokom vežbe, maskirani pripadnici obalske straže, policije i vojske spustili su se pomoću užadi iz helikoptera na palubu broda. Ubrzo nakon toga, stavili su posadu pod kontrolu i započeli temeljan pretres plovila, prostoriju po prostoriju.

Komandant obalske straže Ilja Iljin, koji je predvodio vežbu, rekao je da ona odražava ono što Helsinki smatra "novom normalnošću".

"U poslednje dve-tri godine na Baltiku smo imali nekoliko incidenata sa oštećenjem ključne podvodne infrastrukture. Zato moramo biti spremni za sledeći takav događaj", rekao je Iljin.

Objasnio je da na moguću umešanost broda u oštećenje kablova mogu ukazivati nagle promene brzine ili pravca kretanja dok plovilo prelazi preko podvodne infrastrukture.

Finski odgovor na ove incidente vremenom je postao odlučniji. Dok je prvo sumnjivo plovilo otplovilo pre nego što su vlasti reagovale, najnoviji takav slučaj stavljen je pod kontrolu u roku od nekoliko sati.

Juha Hietala, glavni inspektor specijalne policijske jedinice, izjavio je da bi, u slučaju verodostojne dojave, dežurni policajci mogli da stignu u bazu u roku od sat vremena, a zatim se helikopterom ili čamcem upute na teren. Iako je većina dosadašnjih oštećenja nastala vučenjem sidara, vlasti se pripremaju i za akte sabotaže koje bi mogli da izvedu ronioci, mini-podmornice ili podvodni dronovi sa eksplozivom.