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Otkriće tela devet žena u poslednja dva meseca u predgrađu Johanesburga, najvećeg grada u Južnoj Africi, pokrenulo je strahove da je reč o serijskom ubici i podstaklo policiju da istraži da li su ubistva povezana i da li je iza njih ista osoba.

Policija kaže da je dovoljno zabrinjavajuće to što su tela pronađena blizu jedno drugom da bi se ispitalo da li je to delo masovnog ubice. Otkriće žrtava u opštini Ekurhuleni na istoku Johanesburga šokiralo je zemlju koja je već naviknuta na visok nivo nasilja prema ženama. Južnoafrički predsednik Siril Ramafosa zatražio da se toj istrazi da prioritet.

Komesar policije u provinciji Gauteng Fred Kekana rekao je da istražitelji ispituju da li su slučajevi povezani, ali je upozorio da se preuranjeno ne opisuju ubistva kao delo jednog počinioca ili serijskog ubice.

- Istražitelji razmatraju sve mogućnosti, uključujući mogućnost više osumjičenih ili odvojenih počinilaca. Policija poredi dokaze, vremena, lokacije, profile žrtava i okolnosti svakog slučaja pre donošenja zaključaka - rekao je on.

On je ipak dodao da su sličnosti zabrinjavajuće. Prvih pet tela nađeno je na obodu Johanesburga, a druga na odvojenim lokacijama udaljenim oko 25 i 35 kilometara. Neka tela nađena su na otvorenom blizu glavnih puteva.

Policija kaže da je moguće da su osobe ubijene na razlišitim lokacijama od onih gde su tela nađena. Poslednjih pet tela otkriveno je u razmaku od četiri dana ove nedelje.

- Južnoafrička policijska služba još nije u ovoj fazi istrage potvrdila da su smrti vezane za serijskog ubicu, slilčnosti su dovoljno zabrinjavajuće da policija izda javno upozorenje i pojača istragu - rekao je Kekana.

Policija je do danas navela da ima ukupno devet žrtava čija ubistva su moguće povezana. Sve su žene u 20-im ili 30-im i sve su nađene ili gole ili delimično obučene, navela je policija. Neka od tela imala su slične modrice.

Prvo telo pronađeno je 17. jula, golo i vezano sa kablovima. Osumnjičeni, za koga se verovalo da je bio momak žrtve, uhapšen je i priveden, navela je policija mada nije podignuta nikakva optužnica protiv njega.

Jedna od žrtava identifikovana je kao 38-ogodišnja Elizabet Moselakgomo, koja je nestala posle odlaska na trčanje.

Njena osmogodišnja ćerka je prijavila da je nestala i obavestila članove porodice da se nije vratila posle svog dnevnog popodnevnog trčanja. Pronađena je mrtva nekoliko dana kasnije. Još jedno telo pronađeno je golo u uznapredovanom stadijumu raspada, rekle su vlasti. Najmlađa žrtva je identifikovana kao 20-ogodišnja žena.

Policija je apelovala na javnost za pomoć i ponudila nagradu od 25.000 dolara za informacije koje će dovesti do privođenja počinioca ili počinilaca. Žene u toj oblasti upozorene su da budu pažljive i da ne izlaze same, a raspoređena je i dodatna policija.

Ubistva su podsetila na visoku stopu femicida i nasilnog zločina u Južnoj Africi i ponovo podstakla kritike oko bezbednosti žena. Između aprila i jula ove godine u toj zemlji je zabeleženo 5.427 ubistava, što je u proseku oko 45 na dan.

Stopa femicida u Južnoj Africi spada među najviše na svetu, prema Agenciji UN za rodnu jednakost.