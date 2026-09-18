Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je lidere stranaka zastupljenih u francuskom parlamentu, ili njihove predsedničke kandidate, na sastanak sutra kako bi razgovarali o "brzom pogoršanju međunarodne situacije i njenim posledicama u Francuskoj u pogledu bezbednosti i energetike", saopštila je Jelisejska palata.

Neki od kandidata za predsedničke izbore zakazane na proleće 2027. su već potvrdili prisustvo, među kojima bivši premijer Gabrijel Atal, kandidat vladajuće koalicije Renesansa, kao i lideri ekstremne desnice Marin Le Pen i radikalne levice Žan-Lik Melanšon.

Sastanak sa predsednikom, u prisustvu premijera Sebastijena Lekornija i predsednice donjeg doma parlamenta Jael Bren-Pive, zakazan je za danas pre podne u Jelisejskoj palati, navodi se u saopštenju.

Jelisejska palata je dodala da će teme biti sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini.

Izvori bliski Makronu preneli su pariskom list Mond da Makron, koji nema pravo da se kandiduje za još jedan predsednički mandat, smatra da oni koji teže da ga naslede treba da imaju pristup istim informacijama koje on poseduje. Makron takođe želi da ih izveštava o svojim akcijama u vezi sa ovim krizama.