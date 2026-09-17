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Američki predsedik Donald Tramp izjavio je danas da je blizu odluke o tome da li će da "uništi" režim u Iranu ili ne, istakavši da je to "velika odluka".

"Predstoji mi velika odluka. Da li želim da ih tamo uništim ili ne? To je velika odluka. Svašta je moguće kada sam ja u pitanju", rekao je on, prenosi portal Aksios.

Govoreći o predstojećem sastanku sa iderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, on je rekao da će iskoristiti taj sastanak kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake.

"Želim da saznam kakav je njihov stav i kako stoje stvari. Mi smo ih veoma štitili", smatra Tramp.

Aksios navodi da Tramp nije rekao da li će doneti odluku pre ili posle predstojećih međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru, dok je jedan neimenovani američki zvaničnik rekao da je "u nekom trenutku potrebno odlučiti šta je krajnje cilj".

Tramp je rekao da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je i dalje zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre.