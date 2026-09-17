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Stejt department saopštio je danas da je odobrio vize za iransku „glavnu delegaciju” i neophodno prateće osoblje, kako bi naredne sedmice prisustvovali zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Glavna delegacija uključuje predsednika Masuda Pezeškijana i ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, rekli su Asošijeted presu američki zvaničnici.

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Masud Pezeškijan Foto: AP Pamela Smith

Ta odluka nije bila očekivana, s obzirom na sukob između Irana i Sjedinjenih Država, kao i na to da nema naznaka da je blizu postizanje dogovora o otvaranju Ormuskog moreuza ili povratku pregovorima o iranskom nuklearnom programu.

Pored toga, američka vlada i dalje Iran svrstava u vodećeg državnog sponzora terorizma u svetu.

Za razliku od Iranaca, Palestinci ni ove godine neće moći da prisustvuju sednici Generalne skupštine, jer je Stejt department ponovo uskratio vize visokim palestinskim zvaničnicima, uključujući i predsedniku Mahmudu Abasu.

Kurir.rs/AP

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