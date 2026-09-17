AMERIKANCI IZNENADILI IRANCE: Stejt department odobrio vize za visoku delegaciju Teherana koja će prisustvovati zasedanju UN
- U delegaciji su predsednik Masud Pezeškijan i ministar spoljnih poslova Abas Aragči, a odluka je iznenadila zbog napetih odnosa SAD i Irana
- Za razliku od Iranaca, palestinskim zvaničnicima je Stejt department ponovo uskratio vize, uključujući predsednika Mahmuda Abasa.
Stejt department saopštio je danas da je odobrio vize za iransku „glavnu delegaciju” i neophodno prateće osoblje, kako bi naredne sedmice prisustvovali zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Glavna delegacija uključuje predsednika Masuda Pezeškijana i ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, rekli su Asošijeted presu američki zvaničnici.
Ta odluka nije bila očekivana, s obzirom na sukob između Irana i Sjedinjenih Država, kao i na to da nema naznaka da je blizu postizanje dogovora o otvaranju Ormuskog moreuza ili povratku pregovorima o iranskom nuklearnom programu.
Pored toga, američka vlada i dalje Iran svrstava u vodećeg državnog sponzora terorizma u svetu.
Za razliku od Iranaca, Palestinci ni ove godine neće moći da prisustvuju sednici Generalne skupštine, jer je Stejt department ponovo uskratio vize visokim palestinskim zvaničnicima, uključujući i predsedniku Mahmudu Abasu.
Kurir.rs/AP