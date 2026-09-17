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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu, kao i da je o tome razgovarala telefonom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

"Rusija neumorno gađa Kijev, pokušavajući da onemogući svakodnevni život njegovim stanovnicima. Stojimo uz njih. I uz sve Ukrajince. Sutra ćemo isplatiti još 3,3 milijarde evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova", rekla je Fon der Lajen u saopštenju, koje je objavljeno na internet stranici Evropske komisije.

Ona je kazala da je prošle nedelje odobreno finansiranje EU za sisteme "patriot", kroz Zajam za podršku Ukrajini, koji za ovu i narednu godinu iznosi 90 milijardi evra, ali da je "očigledno potrebno više".

Fon der Lajen je dodala da je EU spremna da iskoristi preostala sredstva iz programa Bezbednosna akcija za Evropu (SAFE), za pokretanje novog programa za zajedničke odbrambene projekte EU i Ukrajine.

Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

"Želimo da zajedno razvijemo evropski sistem protivvazdušne i raketne odbrane, nadograđujući se na naš zajednički antibalistički sistem Freja. Tako da možemo da spojimo ukrajinsko iskustvo i inovacije sa bojnog polja sa evropskom tehnologijom i industrijskom snagom", istakla je Fon der Lajen.

Dodala je da podrška EU "ide mnogo dalje od odbrane".

"Ove godine smo već mobilisali skoro 15 milijardi evra za Ukrajinu. Još više dolazi. Razgovarali smo o reformama potrebnim u Radi kako bi se otključalo dalje finansiranje i kako bi Ukrajina nastavila da napreduje na svom putu ka našoj Uniji", rekla je Fon der Lajen.

Fon der Lajen je najavila da će sledeće nedelje prisustvovati Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

"Moja poruka prijateljima Ukrajine širom sveta biće jednostavna, Evropa se angažuje. Sada i drugi moraju da pojačaju svoju podršku", zaključila je Fon der Lajen.