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Američki savezni sudija naložio je upravi Centra Kanedi da obavesti javnost 30 dana unapred pre nego što preduzme bilo kakve značajne fizičke izmene na zgradi, uključujući njeno rušenje, čime je pretio predsednik SAD Donald Tramp.

Sudija Okružnog suda SAD Kristofer Kuper izjavio je da će njegova odluka "sprečiti svaku zabunu po tom pitanju, s obzirom na novije događaje".

Tramp, kojeg su prošle godine na mesto predsedavajućeg Centra Kenedi postavili lojalni članovi upravnog odbora te ustanove, rekao je u sredu da njegovi napori da se obnovi dotrajala zgrada zaslužuju priznanje.

Američki predsednik je ocenio da ako se to ne učini, zgrada će biti zatvorena i na kraju srušena, jer je u veoma lošem stanju, "stanju koje predstavlja veliku opasnost".

Uprava centra saopštila je da je privremeno zatvorila čuveno zdanje zbog ozbiljnih rizika po bezbednost javnosti koji proizilaze iz kontinuiranog strukturnog propadanja dotrajale zgrade.

Uprava je sudu navela da će zgrada biti zatvorena najmanje sedam dana kako bi se "procenili postojeći bezbednosni rizici u onim delovima glavne zgrade koji pokazuju znake ozbiljnog strukturnog propadanja".

Privremeno zatvaranje, do kojeg je došlo u sredu bez prethodne najave, odvojeno je od odluke koju je u utorak doneo upravni odbor centra da se taj centar zatvori na neodređeno vreme zbog radova.

Zatvaranje je usledilo nakon inspekcije nadstrešnice na krovnoj terasi i nedavnog delimičnog urušavanja plafona ranije.

Uprava centra je dodala da bi period zatvaranja mogao da bude produžen posle procene koja će biti obavljena sledeće nedelje.