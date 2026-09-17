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Sjedinjene Američke Države (SAD) su spremne da odobre Nemačkoj transfer deset presretačkih raketa "patriot" (tip PAC-2 GEM-T) Ukrajini, navodi se večeras u obaveštenju koje je Stejt department uputio Kongresu.

Te rakete MIM-104E GEM-T, unapređena verzija sistema Patriot PAC-2, posebno dizajnirana za presretanje taktičkih balističkih i krstarećih raketa, imaju početnu nabavnu vrednost od oko 29,6 miliona dolara za svih deset jedinica.

Nemačka, koja je ove rakete prvobitno nabavila od SAD, mora da dobije odobrenje Vašingtona za njihov ponovni izvoz u Ukrajinu.

"Ukrajina želi da nabavi ove sisteme kako bi ojačala svoje kapacitete protivvazdušne odbrane suočena sa stalnim ruskim napadima", navodi se u saopštenju Stejt departmenta i dodaje da Kijev već poseduje municiju istog tipa.

Predlog, o kojem je Kongres obavešten 14. avgusta, podlegao je periodu razmatranja od 30 kalendarskih dana, koji je sada istekao.

Stejt department je naveo da bi transfer mogao da bude "odmah" posle tog perioda.