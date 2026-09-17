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Veliki napredak je ostvaren ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp, ističući da je tome doprinelo "hrabro vođenje" poljskog predsednika Karola Navrockog.

"Ukoliko do ovoga dođe, lokacija će biti objavljena veoma brzo. Biće to istorijski korak u velikom savezništvu SAD i Poljske", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Poljski ministar odbrane Vladislav Košinijak-Kamiš sastao se u junu ove godine sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, u vreme kada je Hegset najavio reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi.

Rojters navodi da su američke trupe u Poljskoj boravile po principu rotacija.