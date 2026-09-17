Slušaj vest

Veliki napredak je ostvaren ka uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp, ističući da je tome doprinelo "hrabro vođenje" poljskog predsednika Karola Navrockog.

"Ukoliko do ovoga dođe, lokacija će biti objavljena veoma brzo. Biće to istorijski korak u velikom savezništvu SAD i Poljske", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Poljski ministar odbrane Vladislav Košinijak-Kamiš sastao se u junu ove godine sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, u vreme kada je Hegset najavio reviziju raspoređivanja američkih trupa u Evropi.

Rojters navodi da su američke trupe u Poljskoj boravile po principu rotacija.

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaPREGOVORI VAŠINGTONA I VARŠAVE: Poljska želi američke vojne baze na svojoj teritoriji
Poljska vojska
PlanetaAMERIKA ODOBRILA: Poljska će proizvoditi projektile za sisteme "Patriot"
222.jpg
PlanetaAMERIČKI LOVCI F-35 STIGLI U POLJSKU: U narednim nedeljama očekuje se dolazak još 11 letelica
lovac F-35
PlanetaAMERIKA ŠALJE JOŠ 5.000 VOJNIKA U POLJSKU! Tramp: Odluka o slanju dodatnih trupa posledica odličnih odnosa
tramp.jpg
PlanetaPRKOS KOJI JE ODJEKNUO U SAD! Ova NATO država pokazala zube Amerikancima: "Boljeg saveznika od nas neće naći, zahtevamo poštovanje"
profimedia-1088762105.jpg