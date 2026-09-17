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Kapetan civilnog broda koji je plovio pod zastavom Tanzanije poginuo je, a tri člana posade su povređena danas u ruskom napadu dronom na Crnom moru, saopštilo je ministarstvo za infrastrukturu Ukrajine.

Brod se kretao ka ukrajinskoj luci kada ga je dron pogodio, navodi se u saopštenju ministarstva, koje nije preciziralo odredišnu luku ni tačnu lokaciju napada. Stanje broda se još uvek procenjivalo.

Sa svoje strane, ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je danas nastavilo sa napadima dronovima na ukrajinske luke i brodove koji se navodno koriste za podršku ukrajinskoj vojsci.

Moskva je, između ostalog, navela da je na moru pogodila teretni brod koji je navodno prevozio vojnu opremu u ukrajinsku luku Izmail.

Rusko ministarstvo je takođe izvestilo o napadu na drugi teretni brod koji je prevozio pošiljku "za vojne potrebe" u luci Čornomorsk, u Odeskoj oblasti.

Nije bilo moguće odmah utvrditi da li je brod napadnut na moru, prema opisu Moskve, isti onaj brod pod zastavom Tanzanije čiji je kapetan, kako je Kijev saopštio, poginuo.

Kijev redovno optužuje Moskvu da gađa luke, lučku infrastrukturu i komercijalne brodove u Crnom moru, čime ugrožava međunarodne pomorske rute.

Ukrajina je uspostavila sopstveni pomorski koridor u Crnom moru u avgustu 2023. godine, nakon što se Moskva povukla iz sporazuma postignutog uz posredovanje UN i Turske, koji je omogućavao izvoz ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda.

Kurir.rs/Agencije

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