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Biračka mesta otvorena su u petak ujutru po lokalnom vremenu na ruskom Dalekom istoku, čime su započeli trodnevni parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobeda stranke predsednika Rusije Vladimira Putina usred rata u Ukrajini.

Ruske agencije RIA Novosti i TASS javile su da su prva mesta otvorena u petak u 8:00 po lokalnom vremenu na poluostrvu Kamčatka i u Čukotskom autonomnom okrugu.

Glasanje za 450 mesta u Državnoj dumi, donjem domu ruskog parlamenta, trebalo bi da traje do nedelje u 20.00 po srednje-evropskom vremenu, a početni rezultati se očekuju ubrzo nakon toga.

Ti parlamentarni izbori su prvi od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. ; Izbori se takođe se održavaju na teritorijama na istoku Ukrajine pod ruskom kontrolom, kao i na crnomorskom poluostrvu Krim koje je Rusija pripojila 2014. godine.