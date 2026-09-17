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Pet ljudi je na intenzivnoj nezi nakon onoga što Oružane snage nazivaju "incidentom" na strelištu Krak u blizini Karlsborga.

Alarm se navodno oglasio kao eksplozija.

Ukupno sedam ljudi je prevezeno u bolnicu, potvrdila bolnica Skaraborg za SVT.

Policija, hitna pomoć i spasilačke službe reagovale su na strelište u blizini Karlsborga ubrzo posle 16 časova u četvrtak.

"Došlo je do incidenta na strelištu Krak. Nažalost, ne mogu da potvrdim o kakvoj se vrsti incidenta radi", rekao je za SVT Mikael Agren, dežurni oficir za komunikacije u Oružanim snagama.

Sedam osoba je prevezeno u bolnicu kolima hitne pomoći, od kojih je jedna prevezena helikopterom hitne pomoći.

Petoro njih se leči zbog teških povreda, ali niko nema povrede opasne po život, rekla je bolnica Skaraborg za SVT.

Preostale dve osobe su zadobile lakše povrede.

Prema navodima Oružanih snaga, ljudi se leče od povreda od šrapnela, između ostalog. Povređeno je sedam muškaraca u dvadesetim i tridesetim godinama.

Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oružane snage potvrdile da su povređeni zaposleni

Svi povređeni su zaposleni u Oružanim snagama Švedske. Prema izveštajima, reč je o vojnom osoblju.

"Imali smo pozive zabrinutih majki i očeva, ali to nisu povređeni regruti već zaposleni vojnici, želim da budem jasan oko toga", rekao Mikael Agren.

Oružane snage su aktivirale svoju "kriznu organizaciju" nakon incidenta.

Bolnica Skaraborg je navodno povećala broj zaposlenih u operacionoj sali i hitnoj pomoći, ali nije morala da pređe u režim rada osoblja, kaže Kamila Silvešjo, šefica komunikacija u bolnici, za SVT.

"Ovde je trenutno haos. Nemamo vremena da razgovaramo telefonom, pa ćemo vas uputiti na jedinicu za komunikacije", rekla je osoba iz odeljenja hitne pomoći Skaraborgs Alehandi.

Istraga se vodi kao nesreća na radu

Policija istražuje incident kao nesreću na radu, ali ćuti o tome šta se desilo.

"Na licu mesta smo i sarađujemo sa spasilačkom službom, vojskom i hitnom pomoći. Tretiramo to kao nesreću na radu, a u suprotnom mislim na Oružane snage", rekao je za SVT Goran Karlbom, portparol policije.

Strelište Kroks, južno od Karlsborga u Vestra Jetalandu, je vojni poligon za obuku. Njime upravlja Skaraborški puk, ali ga koriste jedinice iz cele Švedske.