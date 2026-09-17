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Najmanje 26 osoba je poginulo, a 82 su povređene u gradu Abjej, na granici između Južnog Sudana i Sudana, posle sukoba dva suparnička plemena, saopštile su danas Privremene bezbednosne snage Ujedinjenih nacija za Abjej (UNISFA).

Abjej je područje bogato naftom na severozapadu Afrike, kojim zajednički upravljaju Južni Sudan i Sudan, a obe zemlje polažu pravo na tu teritoriju nakon sticanja nezavisnosti Južnog Sudana 2011. godine, prenosi Rojters.

Sukobi su se dogodili na zajedničkoj pijaci Amiet u tom gradu, a u njima su učestvovali pripadnici plemena Ngok Dinka i Miserija, dok su povod za sukobe bila su ubistva dvojice muškaraca iz tih plemena, koja su se dogodila početkom nedelje.

"Nakon smrtonosnog nasilja, UNISFA je odmah pojačala svoje bezbednosno prisustvo na pijaci i oko nje, te rasporedila dodatne snage kako bi se situacija smirila", navodi se u saopštenju UNISFA.

Ova dva plemena su dugogodišnji suparnici, a slični sukobi sa smrtonosnim ishodima izbijali su i u prošlosti zbog sporova oko pašnjaka i izvora vode za stoku.

U Južnom Sudanu uglavnom vlada mir otkako je sporazumom iz 2018. godine okončan petogodišnji sukob u kojem je poginulo na hiljade ljudi a izbori, prvi od sticanja nezavisnosti zemlje, trebalo bi da budu održani u decembru.