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Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorskiizjavio je danas da predlog Evropske komisije, za osnivanje Evropskog saveta bezbednosti, pokazuje da Evropska unija deli stav Poljske da Rusija predstavlja pretnju.

"Evropska unija deli našu analizu da je Rusija pretnja. Želeo bih da vas podsetim da su nam to takođe signalizirale Sjedinjene Države na veoma visokom nivou i dosta detaljno", rekao je Sikorski za Poljski radio, prenosi PAP.

U svom godišnjem obraćanju o stanju EU, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen juče je najavila rad na novoj evropskoj bezbednosnoj strategiji, koja bi uključivala stvaranje Evropskog saveta bezbednosti, kao i mehanizma po uzoru na Član 4 NATO, koji predviđa hitno sazivanje saveznika na konsultacije, kada jedna zemlja NATO-a smatra da je ugrožena.

Sikorski je rekao da je upoznat sa obraćanjem Ursule fon der Lajen, ali da bi želeo da sazna više o ovom predlogu.

On je kazao da trenutno nema problema sa "hitnim okupljanjem" u različitim oblicima radi konsultacija, ali da je problem u tome što "džinovska ekonomija" EU nije bila mobilisana za vojnu proizvodnju.

Sikorski je naglasio da je potrebno ubrzanje vojne proizvodnje, "posebno u onim tehnologijama koje se pokazuju kqao korisne nasavremenom bojnom polju".