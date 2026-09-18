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Doba bezuslovnog prekoatlantskog prijateljstva između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope verovatno je završeno, makar za sada, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

"Sa druge strane Atlantika svedočimo promeni političkih stavova i promeni u proceni transatlantskog saveza, što možda nismo smatrali mogućim", rekao je Merc tokom obraćanja na skupu svoje stranke CDU, prenosi Blumberg.

On je uporedio sadašnji odnos SAD prema Evropi i posete američkih predsednika nemačkoj prestonici u prošlosti, i podsetio na čuvene govore Džona F. Kenedija i Ronalda Regana.

Merc je ranije danas razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, pri čemu su obojica istakla "posebnu vezu između Nemaca i Amerikanaca", prema rečima portparola nemačke vlade.

Takođe su razgovarali o naporima SAD da se okonča rat Rusije protiv Ukrajine, kao i o aktuelnim trgovinskim tenzijama u Ormuskom moreuzu i Crvenom moru.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Blumberg navodi da je Merc poznat po tome što svojim izjavama postavlja izazove Trampovoj administraciji i podseća da je Tramp u aprilu rekao da su američki pregovarači, koji traže izlaz iz sukoba sa Iranom, "poniženi", na šta je Tramp reagovao najavom povlačenja oko 5.000 američkih vojnika iz Nemačke.

Tramp je pohvalio pobedu nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima ranije ovog meseca.

Ranije danas kanadski premijer Mark Karni podržao je inicijativu predsdenice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da Kanada postane "pridružena članica" Evropske unije, na šta je Tramp reagovao pretnjom uvođenjem nove runde carina EU, ukoliko proceni da taj novi odnos bude štetan po SAD.

Blumberg takođe navodi da je nekadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel u maju 2017. za vreme Trampovog prvog predsedničkog mandata, na jednom skupu rekla da su pouzdani odnosi izgrađeni nakon Drugog svetskog rata "u određenoj meri okončani".