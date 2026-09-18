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Situacija u Oleškima, gradu u Hersonskoj oblastikoji je pod ruskom kontrolom, iz dana u dan postaje sve teža. Zbog stalnih ruskih napada dronovima i artiljerijskog granatiranja gotovo je nemoguće dopremiti osnovne namirnice i lekove ili bezbedno evakuisati civile.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

- Ove ljude treba spasiti - rekao je 16. septembra ukrajinski ombudsman za ljudska prava Dmitro Lubinec, dodajući da stanovnici očajnički pokušavaju da pobegnu "iz ovog pakla".

Od oko 24.000 stanovnika, koliko je Oleški imao pre rata, u gradu ih je ostalo oko 2.000, uključujući približno 50 dece.Tetjana Hasanenko, prognana načelnica ukrajinske Vojne uprave Oleški, kaže da se humanitarna situacija dramatično pogoršala poslednjih meseci.

Stanovnici navode da već dugo nedostaje hrane. Jedan od njih rekao je da su prvo počela da nestaju jaja, a zatim voće i druge osnovne namirnice. Poslednja uspešna isporuka hrane u grad obavljena je 26. maja.

- U gradu apsolutno nema mesa, brašna, ulja, putera, gotovog hleba i drugih osnovnih proizvoda - rekla je Hasanenko. Jedan stanovnik opisao je situaciju rečima: "Apsolutno ništa ne može da se kupi, a čak nema ni mogućnosti za razmenu."

Pokušaji da se dopremi pomoć završavali su napadima.

Ruski dronovi su 2. juna napali vozila koja su prevozila hranu, pri čemu su poginula dva vozača, dok je nekoliko ljudi povređeno. Ruske snage su 1. septembra dronovima napale još pet vozila i prekinule novi pokušaj dopremanja hrane.

Ni zdravstveni sistem više praktično ne funkcioniše. Lokalna bolnica ostala je bez osnovnog medicinskog materijala, struje i tekuće vode. U njoj i dalje rade četiri lekara, uglavnom bivši zaposleni koji su ostali u gradu.

- Apsolutno nema medicinskog materijala. Jedino što mogu da urade jeste da zaustave krvarenje. Lekova nema - rekla je Hasanenko.

Nakon uništenja Kahovske brane 2023. godine, bolnica se oslanja na agregate, ali je sve teže obezbediti gorivo.

Evakuacija je gotovo nemoguća. Poslednja organizovana evakuacija obavljena je 26. maja, a od tada stanovnici pokušavaju da sami napuste grad. Pojedini peške prolaze miniranim putevima do obližnjeg Radenska, rizikujući da nagaze na minu ili budu meta dronova.

- Rizikuju da nagaze na minu ili da budu pogođeni dronom, ali ipak odlaze jer im je ostanak u Oleškima još gori - rekao je Lubinec.

Volonteri navode da put peške traje pet do šest sati i da je tokom njega prisutna stalna opasnost od ruskih vazdušnih napada. Kada stignu do Radenska, volonteri mogu da ih preuzmu i pomognu im da nastave put.