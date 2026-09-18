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Kim Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, ocenila je u petak da su multinacionalne vojne vežbe predvođene SAD, poput pomorske vežbe "Pacific Vanguard", "glavni izvor" pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu.

Poručila je i da Pjongjang "nikada" neće odustati od politike jačanja nuklearnog odvraćanja, prenosi Rojters.

1/14 Vidi galeriju Kim Jo Džong, sestra severnokorejskog vođe Kim Džong Una Foto: AP/Korean Central News Agency, Vladimir Smirnov/Pool Sputnik Kremlin, Vladimir SMIRNOV / AFP / Profimedia

Severnokorejska državna agencija KCNA prenela je njenu izjavu u kojoj upozorava da će oružane snage "mobilisati sva raspoloživa sredstva" ukoliko procene da su vojni suverenitet i bezbednosni interesi zemlje ozbiljno ugroženi.

Tenzije na Korejskom poluostrvu dodatno su porasle poslednjih dana. Severna Koreja je 12. septembra ispalila nekoliko balističkih projektila kratkog dometa prema moru, dan nakon završetka zajedničkih vojnih vežbi SAD, Južne Koreje i Japana.

1/6 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un pustio u rad drugi brod razarač "Kang Kon" Ratne mornarica sposoban da nosi atomsko oružje Foto: KCNA / AFP / Profimedia