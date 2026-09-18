Slušaj vest

Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova i sekretar Saveta bezbednosti Čečenije, našao se u centru pažnje nakon snimka na kojem se vidi kako se muči dok čita tekst sa papira.

Posebnu pažnju privukao je izraz lica njegovog oca Ramzana Kadirova, koji se vidi pored njega. "NEXTA" navodi da je izgledalo kao da ni sam Kadirov nije siguran šta njegov sin čita sa papira.

Adam Kadirov je poslednjih godina dobio niz funkcija u čečenskim državnim strukturama, a trenutno obavlja funkciju sekretara Saveta bezbednosti Čečenije.

Adam Kadirov je rođen 2007. godine, a u javnosti je postao veoma poznat još kao tinejdžer zbog niza funkcija koje je dobio u čečenskim bezbednosnim strukturama.

Na funkciju sekretara Saveta bezbednosti Čečenije imenovan je u aprilu 2025, kada je imao 17 godina.

1/9 Vidi galeriju Adam Kadirov Foto: adyrov / WillWest News / Profimedia, Pritnscreen

Pre toga bio je šef obezbeđenja svog oca, poverenik Univerziteta specijalnih snaga u Čečeniji i imao je još nekoliko funkcija povezanih sa bezbednosnim strukturama.

Posebnu pažnju privukao je 2023. godine, kada se pojavio snimak na kojem tada 15-godišnji Adam tuče pritvorenika Nikitu Žuravela, koji je bio optužen za spaljivanje Kurana. Ramzan Kadirov je tada javno pohvalio sina.

1/6 Vidi galeriju Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

Dobio je više odlikovanja, uključujući titulu "Heroj Čečenske Republike", iako je bio maloletan.

Zbog njegovog brzog napredovanja kroz bezbednosne strukture, pojedini mediji su pisali da ga njegov otac možda priprema za buduću političku ulogu u Čečeniji, ali to nije zvanično potvrđeno.