Slušaj vest

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da nema nameru da ispunjava obaveze iz člana 5. NATO-a niti da učestvuje u odbrani saveznika u slučaju napada.

Tokom govora studentima i bolničkom osoblju u Prešovu, šef slovačke vlade je optužio evropske lidere za "ratnohuškačku retoriku".

- Čini se... da ponekad postoji težnja da se nesposobnost rešavanja problema - poput ilegalnih migracija, konkurentnosti i visokih cena energenata - prikrije ovakvim ratnohuškačkim govorom: "Hajde, idemo u rat." Zaboga, protiv koga želimo da ratujemo? Protiv koga - zapitao je Fico.

- Možete li da zamislite, dame i gospodo, da se aktivira član 5. NATO ugovora? Može li to iko da zamisli? Može li iko da zamisli da dobije naređenje: "Pripremite 5.000 vojnika, 10.000 vojnika", i da oni odu negde da ratuju? A da pritom ne znamo ni protiv koga, ni zašto, ni za kakav cilj - dodao je on.

Ne želim da Slovačka bude deo bilo kakvog vojnog sukoba zbog člana 5. Kao premijer, učiniću sve da osiguram da Slovačka nikada ne bude uvučena u vojni sukob, istakao je predsednik slovačke vlade.

Ne propustitePlanetaSIN RAMZANA KADIROVA JEDVA PROČITAO TEKST SA PAPIRA: Snimak privukao veliku pažnju, tatin pogled sve govori (VIDEO)
96.png
PlanetaKIMOVA SESTRA OPASNO ZAPRETILA! Posle vojnih vežbi Amerike, Japana i Južne Koreje, poručuje: "Mobilisaćemo sva raspoloživa sredstva"
pjimage--20190711t083148.885.jpg
PlanetaOVAJ GRAD POSTAJE NAJGORE MESTO NA SVETU! "Pakao" iz kojeg je nemoguće POBEĆI! "Kreneš li, GOTOV SI!" (FOTO/VIDEO)
HSWCal3XMAAjaYd.jpeg
PlanetaPAO AMERIČKI F-16! Naređena hitna evakuacija! (FOTO/VIDEO)
f16.png