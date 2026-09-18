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Slovački premijer Robert Fico izjavio je da nema nameru da ispunjava obaveze iz člana 5. NATO-a niti da učestvuje u odbrani saveznika u slučaju napada.

Tokom govora studentima i bolničkom osoblju u Prešovu, šef slovačke vlade je optužio evropske lidere za "ratnohuškačku retoriku".

- Čini se... da ponekad postoji težnja da se nesposobnost rešavanja problema - poput ilegalnih migracija, konkurentnosti i visokih cena energenata - prikrije ovakvim ratnohuškačkim govorom: "Hajde, idemo u rat." Zaboga, protiv koga želimo da ratujemo? Protiv koga - zapitao je Fico.

- Možete li da zamislite, dame i gospodo, da se aktivira član 5. NATO ugovora? Može li to iko da zamisli? Može li iko da zamisli da dobije naređenje: "Pripremite 5.000 vojnika, 10.000 vojnika", i da oni odu negde da ratuju? A da pritom ne znamo ni protiv koga, ni zašto, ni za kakav cilj - dodao je on.