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Potpredsednik Vlade Kine, Ding Sjuesjang, u četvrtak je pozvao na izgradnju Zone slobodne trgovine Kine i ASEAN-a (CAFTA) na višem nivou. Istakao je da će sprovođenje Protokola o unapređenju CAFTA 3.0 uneti novu dinamiku u regionalni ekonomski razvoj.

Ding je to rekao na otvaranju 23. Sajma Kina–ASEAN i Samita Kina–ASEAN o poslovanju i investicijama u Naningu, glavnom gradu autonomne oblasti Guangsi Džuang na jugu Kine.

Ding je istakao da je CAFTA važna platforma za izgradnju zajednice Kine i ASEAN-a sa zajedničkom budućnošću. “Zona slobodne trgovine stabilno funkcioniše i ostvarila je značajne rezultate, efikasno podstičući regionalnu ekonomsku integraciju i donoseći konkretne koristi stanovništvu regiona”, rekao je Ding.

Pozvao je na podizanje nivoa regionalnog otvaranja, unapređenje okvira za saradnju i institucionalnih aranžmana, produbljivanje saradnje u oblasti standarda i tehničkih propisa, kao i ubrzavanje izgradnje otvorenog, inkluzivnog i na pravilima zasnovanog regionalnog integrisanog tržišta.

“Kina i ASEAN takođe treba da unaprede trgovinsku i investicionu saradnju, ojačaju poverenje i odlučnost u suočavanju sa međunarodnim ekonomskim i trgovinskim izazovima, da dodatno prošire obim i prodube saradnju, kao i da zajednički očuvaju stabilnost regionalnih i globalnih industrijskih i lanaca snabdevanja”, rekao je Ding.

Pozvao je na produbljivanje saradnje u novim oblastima, uključujući digitalnu ekonomiju i primenu veštačke inteligencije, kao i na povećanje trgovine ekološkim proizvodima i uslugama, sa ciljem stvaranja novih pokretača kvalitetnog regionalnog ekonomskog razvoja.