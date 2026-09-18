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Pentagon trenutno sprovodi šestomesečnu reviziju rasporeda američkih snaga, a među opcijama je i povlačenje oko 25.000 vojnika, dok najradikalniji scenario predviđa smanjenje kontingenta za čak 40.000 pripadnika.

Sjedinjene Države trenutno u Evropi imaju više od 80.000 pripadnika vojske, iako se broj menja zbog rotacija i vežbi. Povlačenje 40.000 ljudi predstavljalo bi gotovo polovinu sadašnjeg kontingenta.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

Najviše bi bile pogođene zemlje u kojima je koncentrisan veliki broj američkih vojnika, među njima Nemačka, Italija i Španija. Pentagon, međutim, razmatra i mogućnost premeštanja dela snaga na istočno krilo NATO-a, uključujući Poljsku.

Revizija je pokrenuta u junu, a Bela kuća navodi da je njen cilj da evropske članice NATO-a preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i da Evropa postane manje zavisna od američkih snaga. Konačna odluka još nije doneta.

Prema informacijama Rojtersa, jedna od mogućih opcija jeste smanjenje američkog kontingenta za 25.000 vojnika. O toj mogućnosti se govorilo još u junu, kada je postojala namera da se takav plan predstavi saveznicima.

1/6 Vidi galeriju Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

Plan izaziva zabrinutost među pojedinim američkim političarima i evropskim saveznicima.

Demokratska senatorka Džin Šahin zatražila je od državnog sekretara Marka Rubija da američke diplomate budu uključene u proces odlučivanja. Ona je upozorila da bi promene u broju vojnika mogle da imaju posledice po odnose SAD sa evropskim saveznicima, posebno baltičkim zemljama - Estonijom, Letonijom i Litvanijom.

1/4 Vidi galeriju Američka vojska u Litvaniji Foto: EPA MARTIN DIVISEK

Stejt department je, međutim, odbacio tvrdnje da su diplomate isključene iz procesa i saopštio da su ambasadori i drugi zvaničnici u redovnom kontaktu sa kolegama iz Pentagona.

Istovremeno, Tramp je objavio da je postignut napredak ka uspostavljanju stalne američke vojne baze u Poljskoj, što pokazuje da eventualno smanjenje snaga ne bi nužno značilo povlačenje SAD sa svih delova evropskog kontinenta.