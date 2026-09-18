TRAMPOV PLAN ZAPANJIO NATO SAVEZNIKE: Spremaju se velike promene, mnogi upozoravaju na posledice! To je OGROMAN broj američkih vojnika!
- Pentagon razmatra povlačenje oko 25.000, a u najradikalnijem scenariju i 40.000 američkih vojnika iz Evrope, što bi najviše pogodilo Nemačku, Italiju i Španiju.
- Bela kuća tvrdi da je cilj revizije da evropske članice NATO-a preuzmu veću odgovornost za odbranu, dok konačna odluka još nije doneta.
Pentagon trenutno sprovodi šestomesečnu reviziju rasporeda američkih snaga, a među opcijama je i povlačenje oko 25.000 vojnika, dok najradikalniji scenario predviđa smanjenje kontingenta za čak 40.000 pripadnika.
Sjedinjene Države trenutno u Evropi imaju više od 80.000 pripadnika vojske, iako se broj menja zbog rotacija i vežbi. Povlačenje 40.000 ljudi predstavljalo bi gotovo polovinu sadašnjeg kontingenta.
Najviše bi bile pogođene zemlje u kojima je koncentrisan veliki broj američkih vojnika, među njima Nemačka, Italija i Španija. Pentagon, međutim, razmatra i mogućnost premeštanja dela snaga na istočno krilo NATO-a, uključujući Poljsku.
Revizija je pokrenuta u junu, a Bela kuća navodi da je njen cilj da evropske članice NATO-a preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i da Evropa postane manje zavisna od američkih snaga. Konačna odluka još nije doneta.
Prema informacijama Rojtersa, jedna od mogućih opcija jeste smanjenje američkog kontingenta za 25.000 vojnika. O toj mogućnosti se govorilo još u junu, kada je postojala namera da se takav plan predstavi saveznicima.
Plan izaziva zabrinutost među pojedinim američkim političarima i evropskim saveznicima.
Demokratska senatorka Džin Šahin zatražila je od državnog sekretara Marka Rubija da američke diplomate budu uključene u proces odlučivanja. Ona je upozorila da bi promene u broju vojnika mogle da imaju posledice po odnose SAD sa evropskim saveznicima, posebno baltičkim zemljama - Estonijom, Letonijom i Litvanijom.
Stejt department je, međutim, odbacio tvrdnje da su diplomate isključene iz procesa i saopštio da su ambasadori i drugi zvaničnici u redovnom kontaktu sa kolegama iz Pentagona.
Istovremeno, Tramp je objavio da je postignut napredak ka uspostavljanju stalne američke vojne baze u Poljskoj, što pokazuje da eventualno smanjenje snaga ne bi nužno značilo povlačenje SAD sa svih delova evropskog kontinenta.
Evropske zemlje pažljivo prate reviziju u trenutku pojačanih bezbednosnih tenzija na istočnom krilu NATO-a, uključujući incidente sa dronovima, sabotaže i druge aktivnosti koje evropski zvaničnici često pripisuju Rusiji.