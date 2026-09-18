U gradu Jivu se ovih dana ne susreću samo trgovci i kupci iz čitavog sveta. Ovde se susreću i različite muzičke tradicije, jezici i kulture.

U Jivuu se održava druga sezona međunarodnog muzičkog takmičenja ‘Zvezda Puta svile’, projekta koji okuplja 12 talentovanih pevača iz različitih zemalja. Oni kroz muziku predstavljaju svoje zemlje, ali istovremeno upoznaju tradiciju, kulturu i muzički izraz drugih naroda. Takmičenje je deo šire ideje Puta svile — ne samo kao istorijske trgovačke rute koja je povezivala Istok i Zapad, već i kao prostora kulturne razmene. Drugu sezonu takmicenja „Zvezde Puta svile“ organizuju Kineska medijska grupa i Kazahstanski predsednički kompleks za televiziju i radio.

Srbiju ove godine predstavlja Stefan Zdravković Princ koji je i naš današnji sagovornik.