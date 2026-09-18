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Policijska uprava Saut Benda u Mičigenu saopštila je ove nedelje da je prijavljen nestanak dve mlade majke, Aleksandre Navaro (23) i Vanese Bautista (24).

One su nestale 13. septembra u ranim jutarnjim satima nakon što su napustile rođendansku proslavu u Elkhartu u Indijani.

Bautistina porodica rekla je za stanicu WBND da su njih dve poslednji put viđene kako odvoze prijateljicu kući nakon proslave rođendana u noćnom klubu.

Policija je u utorak pronašla tela žena u džipu potopljenom u reci Sent Džozef u Najlsu, u Mičigenu, na oko 35 kilometara od Elkharta.

Vanesa Bautista i Aleksa Navaro Foto: Facebook

Džip je sleteo preko nasipa i survao se u reku sa visine od oko 20 metara, izjavio je za magazin "People" načelnik policije Najlsa, Džejms Milin.

Milin kaže da istražuju navode da su te dve majke bile "proganjane ili praćene" u noći kada su nestale.

- Čuo sam i da su devojke praćene od objekta koji su napustile u Elkhartu, kao i da su praćene u Najlsu - kaže on.

- Neki ljudi kažu "praćene", drugi kažu "proganjane", tako da, naravno, sve to istražujemo kako bismo utvrdili da li je to tačno. A ako jeste, kakvu je to ulogu odigralo u tome što su završile u reci - dodaje on.

Otac deteta Aleksandre Navaro rekao je za WNDU da je taj put bio van njene uobičajene rute.

- Uvek je išla istim putem. Ona i ja smo uvek išli istom rutom tamo i nazad - preko Portejdža - tako da je veoma čudno zašto bi krenula ovim putem i skrenula levo - rekao je Đovani Ramirez. "To mi je veoma čudno."

Nakon što su žene nestale, članovi njihovih porodica pratili su signale njihovih telefona, što ih je odvelo do Najlsa, kako je ranije izvestio KFOX 14.

- Dakle, njihov dolazak ovde je najveća misterija koju imamo - rekla je za taj medij tokom potrage Brisaida Moreno, rođaka i dadilja dece Vanese Bautiste.

- I samo pokušavamo da pronađemo neke informacije o tome šta ih je dovelo ovde.

Tehnologija praćenja mobilnih telefona i podataka pomogla je policiji da odredi širu oblast u kojoj su se žene nalazile, pre nego što ih je konačno pronašla u reci, navodi Milin.

Načelnik Milin je za magazin "People" dodao da je bilo nedoumica u vezi sa stepenom oštećenja vozila, ali da preliminarni rezultati ne ukazuju na to da su oštećenja nastala usled delovanja spoljnih sila.

- Ako uzmete u obzir da je vozilo sletelo sa puta preko nasipa i udaralo u drveće dok je padalo niz padinu ne bi me iznenadilo ni da je prošlo kroz vodu i udarilo u rečno dno; sve to bi moglo da ošteti automobil.

Navaro i Bautista su bile najbolje drugarice i posvećene majke.

Navaro je iza sebe ostavila dete od tri godine, preneo je WSBT. Bautista je bila majka dvoje dece, uzrasta dve i tri godine.