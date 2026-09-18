Zemljotres jačine 4,3 stepeni po Rihteru pogodio je Grčku, na 25 kilometara od ostrva Skijatos
Planeta
SNAŽNI ZEMLJOTRESI POGODILI GRČKU! Evija i Skijatos na UDARU: "Bilo je kratko, ali jako, ljuljao mi se krevet, tresla se zgrada"
- Zemljotres jačine 4,3 stepena pogodio je Grčku jutros oko 6:40, 25 kilometara od Skijatosa, na dubini od 10 kilometara.
- Kasnije je zabeležen i potres od 4,2 stepena kod severa Evije, u morskom području istočno od Vasilike, Istija.
- Potres se osetio i na Atici, a svedoci su prijavili da su se zgrada i krevet ljuljali.
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Zemljotres se dogodio jutros oko 6:40 časova, kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), na dubini od 10 kilometara.
"Zgrada se tresla", "Bio je jak, ali je kratko trajao", "Osetio sam da mi se krevet ljulja", komentarisali su svedoci zemljotresa na sajtu EMSC.
Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale dogodio se jutros u 9:42 časova, sa epicentrom na severu Evije, tačnije u morskom području 5 km istočno od Vasilike, Istija, piše grčki "Katemerini".
Prema prvoj proceni Geodinamičkog instituta, žarište potresa procenjuje se na 16,8 km.
Zemljotres se osetio i na Atici.
(Kurir.rs)
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