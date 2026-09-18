Slušaj vest

Zemljotres se dogodio jutros oko 6:40 časova, kako javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), na dubini od 10 kilometara.

"Zgrada se tresla", "Bio je jak, ali je kratko trajao", "Osetio sam da mi se krevet ljulja", komentarisali su svedoci zemljotresa na sajtu EMSC.

Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale dogodio se jutros u 9:42 časova, sa epicentrom na severu Evije, tačnije u morskom području 5 km istočno od Vasilike, Istija, piše grčki "Katemerini".

Prema prvoj proceni Geodinamičkog instituta, žarište potresa procenjuje se na 16,8 km.

Zemljotres se osetio i na Atici.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Treslo se od Krita do Rodosa: "Ležaljke su se drmale dok smo bili na njima"
Screenshot 2025-09-09 085552.png
PlanetaTURISTI HITNO EVAKUISANI, PRETI OPASNOST! Dva snažna zemljotresa pogodila grčko ostrvo Krit!
zemljotres na Kritu
PlanetaČETIRI SNAŽNA ZEMLJOTRESA ZA 4 MINUTA POTRESLA GRČKU! Građani u strahu: "Osetili smo na plaži, baš je bilo strašno, lusteri su se ljuljali, osetilo se do Atine"
grcka.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Potres od 4,7 stepeni Rihtera pogodio Peloponez
poloponez.jpg