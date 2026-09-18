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Sve je počelo u četvrtak uveče, po srpskom vremenu, kad je X nalog"Vikiliksa" objavio fotografiju Džulijana Asanža, uz reči "Vratio se". Asanž je zatim retvitovao ovu poruku, uz sopstvenu "Vratio sam se".

Posle toga, reagujući na objavu Polymarketa, da se vratio posle dve godine, Asanž je napisao: "8 godina, polymarkete. Poslednji tvit 2018. Od tada nalogom upravljaju ljudi iz kampanje za moje oslobađanje kao @DefendAssange".

Ko je Džulijan Asanž?


Rođen je 3. jula 1971. godine u gradu Taunsvil u Australiji. U mladosti je bio programer i haker. Postao je poznat kao borac za slobodu informacija i aktivista.

Šta je Vikiliks?


Asanž je 2006. godine osnovao sajt Vikiliks. Ovaj sajt služi za anonimno objavljivanje procurelih, poverljivih i tajnih dokumenata. Godine 2010. objavili su veliki broj tajnih vojnih i diplomatskih depeša Sjedinjenih Američkih Država.

Pravna borba i oslobađanje


Zbog objavljivanja tajnih podataka, SAD su tražile njegovo izručenje radi suđenja. Proveli su ga kroz godine pravne borbe i izolacije, uključujući boravak u ambasadi Ekvadora u Londonu.

Džulijan Asanž se vratio kući u Australiju Foto: EPA Lucas Coch, EPA Lukas Coch, AP Rick Rycroft

Proveo je pet godina u zatvoru u Londonu pre nego što se nagodio sa američkim vlastima 2024. godine. Pušten je na slobodu i vratio se u Australiju.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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