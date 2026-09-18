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Osumnjičeni serijski ubica koji je, prema navodima policije, priznao da je tokom života ubio oko 80 ljudi, uhapšen je u Braziludok je pokušavao da pobegne prerušen u ženu.

Jorlan Alves da Silva (33) uhapšen je tokom policijske akcije u saveznoj državi Paraiba, na severoistoku Brazila. Na snimku hapšenja vidi se kako policajci sa njega skidaju dugu crnu periku, nakon čega se otkriva njegova kratka kosa.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje serijskog ubice u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Silva je bio obučen u prugastu haljinu, nosio je ženske sandale, tamne naočare i nalakirane nokte. U trenutku hapšenja sa sobom je imao i dvogodišnje dete, a policija još utvrđuje kako je dete dospelo kod njega.

Prema policijskim navodima, bezbednosne snage su prethodno zaustavile vozilo kojim su se Silva i njegovi navodni saučesnici kretali. Jedna osoba je tada uhapšena, dok je Silva uspeo da pobegne. Kasnije je pronađen i uhapšen dok je pokušavao da se sakrije prerušen u ženu.

Policija sumnja da je Silva u poslednja tri meseca učestvovao u najmanje 15 ubistava koja su povezana sa organizovanim kriminalnim grupama.

Tokom ispitivanja navodno je priznao da je ukupno ubio oko 80 ljudi. Prema rečima detektiva Daglasa Garsije iz Civilne policije, Silva je tvrdio da je prvo ubistvo počinio kada je imao samo 13 godina.

Tokom života je proveo između pet i šest godina u zatvoru zbog različitih krivičnih dela, a na slobodu je izašao krajem maja ove godine.

Jedan od slučajeva koji policija trenutno istražuje jeste ubistvo dvojice biznismena, počinjeno 1. avgusta u gradu Rio Tinto. Silva je istražiteljima precizno pokazao mesto na kojem je zakopano jedno od tela, rekao je detektiv Garsija.

Ipak, njegova tvrdnja da je odgovoran za oko 80 ubistava još nije potvrđena i ostaje predmet istrage.

Ukoliko se njegovo priznanje pokaže tačnim, Silva bi mogao da postane "najproduktivniji" serijski ubica u istoriji Brazila.