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Ruski generali sistematski obmanjuju Vladimira Putina od početka rata u Ukrajini, piše u izveštaju o ukrajinskoj "Operaciji Vivaldi".

Kako piše u tom dokumentu ukrajinske vojske, "neuspesi ruskih generala na bojnom polju razotkrivaju slabosti diktature koja je u suštini izgrađena na slušanju naređenja i povlađivanju nadređenima."

"Operacija Vivaldi" je pokrenuta na severu Donbasa pre nekoliko meseci, a postignuti uspesi tek sada postaju poznati javnosti.

Prvi koji su pisali o ovim problemima u redovima ruske vojske su vojni blogeri bliski Kremlju. Iako nisu protivnici rata, oni uglavnom kritikuju neefikasnost komandovanja i taktičke greške.

Četiri godišnja doba

Međutim, puni obim operativnih uspeha Kijeva sada je zvanično otkriven nakon izjava koje je 15. septembra dao Andrij Bilecki, komandant Treće armije Ukrajine.

Andrij Bilecki Foto: Printscreen YouTube

On je napomenuo da je "prva simfonija" dela "Četiri godišnja doba" uspešno okončana i da je sada u toku rad na završetku preostala tri stava - što je aluzija na čuvenu kompoziciju italijanskog muzičara.

Tako se ispostavilo da su ruski generali prikrivali ili umanjivali poraze. Dok je Putin poslednja tri meseca isticao povratak ruske vojne nadmoći nakon debakala s početka godine, ukrajinske snage su zapravo napredovale na terenu u sektoru Limana.

Prema rečima Bileckog, u Donbasu je oslobođeno 75 kvadratnih kilometara. Neki zapadni vojni blogeri procenjuju tu cifru na 200 kvadratnih kilometara.

Stroga tajnost

Dok je ruski predsednik sa zadovoljstvom govorio Donaldu Trampu da se njegove trupe pozicioniraju za zauzimanje gradova Kramatorsk i Slavjansk, čime bi se praktično osigurala pobeda na istočnom frontu, Ukrajinci su zapravo bili na pragu ponovnog osvajanja delova upravo tih oblasti.

Tajnost je bila ključni faktor ovog uspeha. Bilecki navodi da su njegove trupe nedavno povratile Novoselivku, Aleksandrivku i Jarovu, kao i predgrađa Karovog Jara.

Ruska 20. i 25. armija pretrpele su prema njegovim tvrdnjama teške gubitke: oko 1.500 vojnika i više od 12.000 dronova, uz stotine artiljerijskih oruđa, minobacača i vozila svih vrsta.

Ipak, najzanimljiviji aspekt operacije "Vivaldi" jeste način na koji su Ukrajinci uspeli da svoje uspehe sačuvaju od javnosti, čemu je doprinelo i ćutanje ruskih generala.

U početku, ukrajinski vojno-analitički sajt "Deep State" nije izveštavao o tome. Međunarodni stručnjaci povezani sa blogerima koji se bave vojnim analizama na osnovu javno dostupnih podataka takođe su ćutali.

Armijski upadi

Ipak, potvrda o ukrajinskom napredovanju ka Limanu sada stiže prvenstveno sa ruskog vojnog informativnog kanala "Rybar". Treba, međutim, dodati da rusko bombardovanje i dalje izaziva ozbiljne probleme širom Ukrajine, počevši od glavnog grada, Kijeva.

Balističke rakete i nove, brze bespilotne letelice na mlazni pogon izuzetno je teško presresti i oboriti. U delovima Donbasa pod kontrolom Kijeva, intenzitet napada doveo je do pražnjenja čitavih gradova, a putovanje drumom postalo je stalno suočavanje sa smrću za malobrojne civile koji su tu ostali.