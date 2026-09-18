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Napad se dogodio u petak u Banga National High School, u provinciji Južni Kotabato, na ostrvu Mindanao. Spasioci su oko 13:30 časova po lokalnom vremenu primili poziv o pucnjavi u školskom kampusu na jugu Filipina.

Roli Akino iz regionalne službe za vanredne situacije rekao je da su, prema informacijama kojima raspolaže, obe žrtve učenici. Dodao je da je najmanje sedam osoba prebačeno u bolnicu na lečenje.

Za sada nije poznato koliko je napadača učestvovalo u pucnjavi. Guverner Južnog Kotabata Rejnaldo Tamaho rekao je da je situacija stabilna i da je slučaj stavljen pod kontrolu.

- Nikada nismo pomislili da bi ovo moglo da se dogodi - rekao je Tamaho.

Na snimku koji je objavljen na Fejsbuku, a čiju je autentičnost potvrdio AFP, vidi se muškarac kako iz škole iznosi, kako se čini, povređeno dete i stavlja ga u bočnu prikolicu motocikla.

Na drugom snimku čuje se nastavnik kako na lokalnom jeziku govori da su bila dvojica napadača, dok jedan učenik tvrdi da su oni došli spolja, odnosno da nisu bili učenici škole. Ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Ovo je treći smrtonosni incident sa pucnjavom u školi na jugu Filipina od juna.

Prošlog meseca učenik u Zamboangi je uživo prenosio pucnjavu u učionici, kada je ubio drugog učenika, a potom izvršio samoubistvo. U junu su dvojica učenika otvorila vatru u srednjoj školi u Taklobanu, pri čemu su najmanje tri učenika ubijena, a oko 20 ljudi ranjeno.