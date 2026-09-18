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Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske, poručio je ukrajinskim vlastima da bi veličanje spornih osoba i ratnih zločinaca moglo da ugrozi put te zemlje ka Evropskoj uniji.

Kao primer, podsetio je na ulazak Hrvatske u EU i zahtjeve koji su bili postavljeni.

- Kada je Hrvatska bila kandidatkinja za ulazak u EU, rečeno joj je: "Ako nastavite da hvalite svoje fašiste iz ratnog razdoblja, uskraćujete sebi pravo da budete deo naše porodice, jer u našoj porodici ne stavljamo fašiste na spomen-ploče" - rekao je Šikorski u Kijevu za Evropsku pravdu, prenosi Jutarnji list.

Spor oko Stepana Bandere

Navodi se da se njegova se poruka odnosila na Ukrajinsku ustaničku armiju (UPA), vojno krilo Organizacije ukrajinskih nacionalista koju je predvodio Stepan Bandera.

Deo Ukrajinaca njene pripadnike smatra borcima za neovisnost od Sovjetskog Saveza, dok ih Poljska povezuje sa masovnim ubistvima poljskih civila u Voliniji i istočnoj Galiciji 1943. godine.

Spor oko tumačenja tih događaja već dugo opterećuje odnose Varšave i Kijeva.

Nakon što je novinar izneo tvrdnuu da UPA nije isto što i fašizam, Šikorski mu je odgovorio da je ta organizacija imala fašističku ideologiju.

1/8 Vidi galeriju Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske Foto: Evgeniy Maloletka/AP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Šef poljske diplomatije je naglasio da Ukrajina danas ima dovoljno nesumnjivih heroja među ljudima koji zemlju brane od ruske agresije, zbog čega nema potrebe da se uzdižu osobe čija je prošlost obeležena ratnim zločinima.

- Ako tamo stavljate ljude koji su okaljali ugled čineći ratne zločine, onda nemojte da budete iznenađeni reakcijama iz inostranstva. Kaži mi ko su ti heroji, pa ću ti reći ko si - poručio je Šikorski.

On je naveoo je da Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih poglavlja na evropskom putu Ukrajine.

Problem i poljoprivreda i drumski prevoz

Ipak, upozorio je da će pitanja poljoprivrede i drumskog prevoza biti među najtežima.

Stepan Bandera Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Šikorski je podsetio na nezadovoljstvo poljskih poljoprivrednika zbog priliva jeftinijeg ukrajinskog žita na domaće tržište.

Prema njegovim riječima, Ukrajina će prilikom pristupanja EU morati da donosi bolne odluke i proceni što je u njenom dugoročnom nacionalnom interesu, baš kao što je to ranije morala da učini i Poljska.

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Šikorski je ujedno zatražio da Varšava direktno učestvuje u svim budućim mirovnim pregovorima sa Rusijom o završetku rata.

On je naglasio je da preko poljske teritorije prolazi 95 odsto međunarodne pomoći namenjene Ukrajini i da njegova zemlja godišnje izdvaja oko 50 milijardi dolara za odbranu.

1/8 Vidi galeriju Istanbul, pregovori Rusije i Ukrajine Foto: TOLGA BOZOGLU/EPA