Ajkula ubila plivača u Australiji, kod plaže Sorento, u severnim predgrađima Perta, na mestu napada velika količina krvi u vodi, ali ne i telo nesrećnog muškarca
UŽAS KOD PLAŽE U PREGRAĐU PERTA
VELIKA KOLIČINA KRVI U VODI, A OD PLIVAČA NI TRAGA! Ajkula rastrgla muškarca u Australiji, policija "uverena da je preminuo usled napada" (VIDEO)
- Muškarac je poginuo u napadu ajkule dok je plivao kod plaže Sorento, u severnim predgrađima Perta, saopštila je policija.
- Spasilačke ekipe pretražile su more, ali telo nije pronađeno, dok su očevici prijavili veliku količinu krvi u vodi.
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Muškarac u Australiji je danas poginuo u napadu ajkule dok je plivao na plaži na zapadu zemlje, saopštila je policija.
U saopštenju policije navodi se da su plovila i helikopteri detaljno pretraživali okean kod plaže Sorento, u severnim predgrađima Perta, nakon napada koji se dogodio kasno pre podne, ali nisu pronašli nikakav trag žrtve.
Foto: Shutterstock
Policija je ipak, kako se dodaje u saopštenju, "uverena da je plivač preminuo usled napada", što su potvrdili i očevici, koji tvrde da su videli veliku količinu krvi u vodi.
Nadležni su zatvorili plažu za kupače.
Ove godine je u Australiji zabeleženo pet smrtonosnih napada ajkula, a godišnji prosek takvih incidenata je, prema agencijama koje prate te statistike, dva do tri.
(Kurir.rs/Beta-AP)
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