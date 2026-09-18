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Ukrajina je dobila danas 3,3 milijarde evra pomoći Evropske unije (EU) za odbranu, saopštio je ukrajinski premijer Serhij Korecki.

Korecki je objavio na Telegramu da će Ukrajina ta sredstva upotrebiti za potrebe odbrane, pre svega za nabavku raketa i dronova, prenosi Rojters.

Serhij Korecki, premijer Ukrajine Foto: STRINGER/EPA

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je sinoć da će EU isplatiti Ukrajini tranšu od 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova.

Ona je podsetila da je prošle nedelje odobreno finansiranje EU za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, kroz Zajam za podršku Ukrajini, koji za ovu i narednu godinu iznosi 90 milijardi evra.

(Kurir.rs/FoNet)

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