Ukrajini stigle 3,3 milijarde evra od EU za nabavku raketa za PVO sisteme Patriot i dronova, premijer Korecki potvrdi raniju najavu Fon der Lajen
POTVRĐENE REČI FON DER LAJEN
UKRAJINSKI PREMIJER: STIGLE 3,3 MILIJARDE EVRA OD EU ZA ODBRANU! Predsednica Evropske komisije najavila da ova tranša ide za nabavku raketa Patriot i dronova
- Ukrajina je dobila 3,3 milijarde evra pomoći od EU za odbranu, potvrdio je premijer Serhij Korecki.
- Sredstva će biti iskorišćena za nabavku raketa i dronova, uključujući opremu za PVO sisteme Patriot.
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Ukrajina je dobila danas 3,3 milijarde evra pomoći Evropske unije (EU) za odbranu, saopštio je ukrajinski premijer Serhij Korecki.
Korecki je objavio na Telegramu da će Ukrajina ta sredstva upotrebiti za potrebe odbrane, pre svega za nabavku raketa i dronova, prenosi Rojters.
Serhij Korecki, premijer Ukrajine Foto: STRINGER/EPA
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Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je sinoć da će EU isplatiti Ukrajini tranšu od 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova.
Ona je podsetila da je prošle nedelje odobreno finansiranje EU za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, kroz Zajam za podršku Ukrajini, koji za ovu i narednu godinu iznosi 90 milijardi evra.
(Kurir.rs/FoNet)
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