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Sporazum još nije konačan, jer Kongresima 30 dana da ga razmotri i eventualno pokuša da ga blokira. Saudijska Arabija godinama pokušava da nabavi F-35, jedan od najnaprednijih borbenih aviona na svetu.

Letelica poseduje stelt tehnologiju koja otežava njeno otkrivanje radarima, a paket bi, osim 48 aviona, uključivao i 49 motora,komunikacionu opremu, rezervne delove, obuku i drugu podršku.

Međutim, odluka Vašingtona izazvala je zabrinutost pojedinih američkih kongresmena i zvaničnika odbrane.

Jedan od glavnih razloga je strah da bi osetljiva tehnologija mogla da dospe do Kine. Kritičari ukazuju na bliske bezbednosne veze Pekinga i Rijada i mogućnost da bi Kina mogla da dođe do podataka o sistemima ugrađenim u avion.

1/7 Vidi galeriju Sastanak Donalda Trampa i Mohameda bin Salmana Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia, Alex Brandon/AP

Dodatni problem predstavlja dugogodišnja američka politika prema Izraelu. Američki zakon nalaže Vašingtonu da očuva izraelsku "kvalitativnu vojnu prednost" u odnosu na druge zemlje Bliskog istoka.

Izrael je trenutno jedina država u regionu koja koristi F-35, dok bi Saudijska Arabija nakon prodaje postala druga.

Iz Stejt departmenta poručuju da predložena prodaja neće promeniti vojnu ravnotežu u regionu i da će doprineti američkim spoljnopolitičkim i bezbednosnim ciljevima.

Tramp ima bliske odnose sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Tokom njegove posete Beloj kući prošle godine, Tramp je najavio da namerava da odobri prodaju F-35 Rijadu.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp primio u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana Foto: Anna Rose Layden - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Evan Vucci/AP, Nathan Howard - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Saudijska Arabija je zahtev za nabavku ovih aviona podnela početkom 2025. godine.

Prodaja dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Saudijska Arabija je u sukobu sa Hutima, grupom koju podržava Iran i koja kontroliše velike delove zapadnog Jemena.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Mohamed bin Salman je tražio od Trampa vojnu pomoć protiv Huta, ali je američki predsednik do sada odbijao da direktno uključi američke snage.

Kongres će sada imati ključnu ulogu u daljoj proceduri. Čak i ukoliko posao bude odobren, konačno ugovaranje i proizvodnja aviona mogli bi da potraju godinama.

1/22 Vidi galeriju F-35 Foto: Suhaimi Abdullah, Printscreen/Youtube, Shutterstock

F-35 (F-35 Lajtning II) je moderni američki borbeni avion pete generacije sa smanjenom uočljivošću (stelt tehnologijom).

U pitanju je višenamenski borbeni avion za prevlast u vazduhu i napade na ciljeve na zemlji. Reč je o jednomotornom avionu kojim upravlja jedan pilot. Teško ga otkrivaju neprijateljski radari jer oružje nosi u unutrašnjim kontejnerima.

Postoje tri glavne verzije - standardna (A), za kratko uzletanje i vertikalno sletanje (B), kao i palubna verzija za nosače aviona (C).

Maksimalna brzina iznosi 1,6 Maha (oko 1.976 km/h). Ukupan dolet iznosi oko 2.200 km, dok je borbeni radijus (udaljenost do mete i nazad na unutrašnjem gorivu) veći od 1.093 km.

Koristi izuzetno snažan motor Pratt & Whitney F135 koji proizvodi do 191 kN potiska sa dodatnim sagorevanjem.

Avion može da ponese do 8.160 kg naoružanja. Da bi zadržao stelt (nevidljiva) svojstva, oružje nosi isključivo u unutrašnjim kontejnerima. Kada "steltnost" nije prioritet (tzv. "beast mode"), rakete i bombe se montiraju i na spoljne nosače na krilima.

Cena pojedinačnog aviona (tzv. flyaway cost koji pokreće avion, motor i radar) varira u zavisnosti od verzije. Prema najnovijim ugovorima za proizvodne partije (Lots 18 i 19), cene su zabeležile blagi skok usled inflacije.