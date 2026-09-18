Prema navodima izvora, drugi učenik je zaustavio napad
Planeta
UČENIK (13) IZBO NASTAVNICU NOŽEM! Horor u školi, hteo da snima sve za društvene mreže
- Trinaestogodišnji učenik u školi u rimskom naselju Čentočele poprskao je nastavnicu biber-sprejom i potom je izbo nožem.
- Nastavnica je zbrinuta i nije životno ugrožena, ali je pretrpela šok.
- Prema navodima izvora, napadač je pokušavao da incident prenosi uživo preko Telegrama, a zaustavio ga je drugi učenik.
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Učenik u srednjoj školi u rimskom naselju Čentočele u Italiji danas je poprskao nastavnicu biber-sprejom u lice, a zatim je izbo nožem, izjavili su neimenovani izvori.
Nastavnici je ukazana pomoć hitne službe i ona nije životno ugrožena, ali je pretrpela šok, naveli su izvori, prenosi Ansa.
Napadač, trinaestogodišnji dečak, pokušavao je da napad uživo prenosi putem svog mobilnog telefona preko aplikacije Telegram.
Prema navodima izvora, drugi učenik je zaustavio napad.
(Kurir.rs/Ansa)
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