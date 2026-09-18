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Učenik u srednjoj školi u rimskom naselju Čentočele u Italiji danas je poprskao nastavnicu biber-sprejom u lice, a zatim je izbo nožem, izjavili su neimenovani izvori.

Nastavnici je ukazana pomoć hitne službe i ona nije životno ugrožena, ali je pretrpela šok, naveli su izvori, prenosi Ansa.

Napadač, trinaestogodišnji dečak, pokušavao je da napad uživo prenosi putem svog mobilnog telefona preko aplikacije Telegram.

Prema navodima izvora, drugi učenik je zaustavio napad.

(Kurir.rs/Ansa)

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