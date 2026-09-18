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Više od 350 ukrajinskih dronova letelo je tokom noći između 17. i 18. septembra ka Moskvii Moskovskoj oblasti, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prema njegovim navodima, napad je trajao od 20 časova juče do 7 časova danas ujutru.

Sobjanin je naveo da je većina bespilotnih letelica uništena na velikoj udaljenosti od prestonice, dok je 64 drona oboreno pri približavanju Moskvi. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti nastaloj od pada ostataka oborenih letelica.

Tokom napada privremeno su uvedena ograničenja na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo, ali su do 7 časova ujutru ukinuta.

Napad je usledio posle niza intenzivnih ukrajinskih operacija dronovima usmerenih ka ciljevima duboko unutar Rusije.

Prema navodima United24Media, 16. avgusta je oko 600 dronova za 24 sata bilo usmereno ka Moskovskoj oblasti, što predstavlja najveći takav napad od početka rata u Ukrajini.

Istovremeno, Rusija je saopštila da je tokom noći presrela i uništila ukupno 629 ukrajinskih dronova iznad svoje teritorije, anektiranog Krima i Azovskog i Crnog mora.

Ukrajinske vlasti su, s druge strane, saopštile da je u ruskim noćnim napadima na više delova Ukrajine povređeno najmanje 12 ljudi.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

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