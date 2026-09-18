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Snažna bomba eksplodirala je u petak u džamiji u blizini zgrade u kojoj se nalaze policijske kancelarije na severozapadu Pakistana, usmrtivši najmanje 15 ljudi i ranivši desetine, saopštili su policijski i spasilački zvaničnici.

Zulfikar Hamid, šef pokrajinske policije, rekao je da je napadač očigledno zabio vozilo puno eksploziva u džamiju, ali da policajci još uvek istražuju.

Lokalna policija je saopštila da su najmanje dva naoružana napadača pokušala da uđu u policijski kompleks i razmenili vatru sa policajcima.

Bilal Faizi, visoki službenik spasilačke službe, rekao je da se bombardovanje dogodilo u Kohatu, okrugu u provinciji Hajber Pahtunhva koja se graniči sa Avganistanom.

Upozoravamo da snimci mogu biti uznemirujućI!

Većina povređenih bili su vernici, rekao je on. Lekari i zvaničnici u bolnici rekli su da su neki od povređenih u kritičnom stanju, što je izazvalo strah da bi broj žrtava mogao porasti.

Žrtve su prebačene u obližnju bolnicu gde su vlasti proglasile vanredno stanje kako bi se izborile sa prilivom žrtava.

Lokalna policija je saopštila da je eksplozija bila dovoljno jaka da ošteti obližnje prodavnice i kuće.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif osudio je napad i izrazio žaljenje zbog žrtava u saopštenju koje je objavio njegov kabinet.

Naložio je vlastima da ubrzaju spasilačke operacije, pruže medicinsku pomoć povređenima i pruže pomoć pogođenima.

Srušio se krov džamije

Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju da se krov džamije urušio. Viđeno je kako spasioci i stanovnici izvlače povređene ljude iz ruševina i nose ih do kola hitne pomoći.

Nijedna grupa nije odmah preuzela odgovornost za napad, ali je verovatno da će sumnja pasti na pakistanske talibane, formalno poznate kao Tehrik-e-Taliban Pakistan, ili TTP.

Napad se dogodio dan nakon što je bomba pored puta pogodila konvoj snaga bezbednosti u severozapadnom okrugu Hangu i ubila šest vojnika.

Vladine trupe su takođe u četvrtak izvršile racije u raznim oblastima i ubile 10 militanata za koje se veruje da su pripadnici pakistanskih talibana, vojske i lokalne policije.

Pakistanski talibani su poslednjih godina pojačali napade na policiju i civile. Godine 2023, bombaš samoubica je ubio 101 osobu u napadu u džamiji u Pešavaru, glavnom gradu provincije Hajber Pahtunhva.

Grupa je odvojena od avganistanskih talibana, ali je saveznik sa njima, koji su se vratili na vlast 2021. godine. Pakistan često optužuje Kabul da štiti TTP i da zatvara oči pred prekograničnim militantnim napadima. Vlada u Kabulu je negirala te optužbe.