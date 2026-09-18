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Danas 111 miliona ruskih državljana sa pravom glasa izlazi na prve parlamentarne izbore od početka opšte invazije na te zemlje Ukrajinu u februaru 2022.

Glasanje na parlamentarnim izborima u ovoj ogromnoj zemlji raspoređeno je tokom tri dana do nedelje i po prvi put uključuje stanovnike četiri jednostrano anektirane ukrajinske oblasti.

Među koji su glasali već prvog dana bio je i Dmitrij Medvedev, bivši šef države i nekadašnji premijer koji je sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, ali i kosmonaut u punoj opremi za istraživanje svemira.

- Rezultat parlamentarnih izbora u Rusiji bio je poznat i pre nego što su i počeli - ocenio je Ajvor Benet, dopisnik Skaj njuza iz Moskve.

Benetu objašnjava zašto je ovo glasanje i dalje važno rukom predsedniku Vladimiru Putinu.

O čemu glasaju Rusi?

Glasanje odlučuje o raspodeli mesta u Dumi, donjem domu parlamenta Rusije koja je nominalno njeno glavno zakonodavno telo, ali ovi izbori nemaju uticaj na glavne državne funkcije.

Polovina od 450 mesta popunjava se glasanjem za stranke, dok drugu polovinu poslaničkih mandata dobijaju pobednici trka u pojedinačnim izbornim jedinicama.

Putinova stranka Jedinstvena Rusija kontroliše više od dve trećine mesta u Dumi.

Ostale stranke se mogu shvatiti kao "sistemske" opozicione stranke, što znači da prate Putinova uputstva i takođe podržavaju rat, osim antiratne partije Jabloko koja odaje nekakav privid konkurencije Kremlju.

1/14 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Rusiji, prvi od početka rata u Ukrajini Foto: AP

Ovoj liberalnoj stranci je u avgustu sud zabranio učešće, ali njeni kandidati ipak mogu pojedinačno da budu na listama u izbornim jedinicama.

Kakav se ishod očekuje?

Mark Galeoti, analitičar. stanja u Rusiji, kazao je za britansku televiziju da će Kremlj osigurati da "i dalje bude apsolutno dominantan u Dumi", ali Jedinstvenoj Rusiji bi moglo da bude "dozvoljeno da malo posustane" radi kredibiliteta glasanja.

Podseća se da je prethodne izbore 2021. zbog nepravilnosti kritikovao Golos, glavna nezavisna organizacija za praćenje izbornih procesa u Rusiji.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Anketa koje je prošlog meseca sprovela državna agencija za istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da Jedinstvena Rusija vodi u odnosu na druge stranke sa 37 odsto podrške, ispred Komunističke partije sa 11,6 odsto.

Stvarne opozicije suštinski nema.

Zašto je Putinu onda stalo do izbora?

Izveštač Skaj njuza navodi da, iako je malo verovatno da će Jedinstvena Rusija pretrpeti poraz, postoje pokazatelji koji se tiču javne podrške Putinu i ratu.

Ovo uključuje javni narativ i izlaznost na izborima: ruski predsednik je broj birača koji izađu na glasanje proglasio praktično referendumom o ratu koji vodi protiv Ukrajine, rekavši ranije ove nedelje da bi izlazaka na birališta pomogao da se obezbedi "pobeda Rusije" i pokaže volja nacije.

1/14 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin održao sastanak sa vojnim vrhom u Kremlju i imenovao general-majora Denisa Ljamina za novog komandanta oružanih snaga zaduženih za dronove Foto: Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin, ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR/SPUTNIK POOL

Navodi se da to ukazuje da Putin želi da iskoristi izbore da mobiliše podršku za rat i legitimiše svoje akcije, dok Kremlj guši čak i najmanji znak neslaganja uoči glasanja.

Kako se Rusi zapravo osećaju?

Celo leto je bilo obeleženo ukrajinskim vazdušnim udarima duboko unutar Rusije koji su vratili rat tamo odakle je i pokrenut i pogoršali ekonomske probleme.

1/4 Vidi galeriju Najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu sa 620 bespilotnih letelica Foto: screenshot X

Napadi na rafinerije izazvali su krizu sa gorivom, a udari na skladišta maloprodajnih kompanija i firmi za onlajn prodaju doveli su do toga da mala preduzeća ostanu u potpunosti bez zaliha.

Navodi se da, uz to, šire mere za suzbijanje neslaganja jasvnosti sa ratom, uključujući i isključivanje interneta, opterećuju raspoloženje Rusa, a Putinov visoki rejting opao je, prema anketi nezavisne agencije za istraživanje javnog mnjenja, sa 87 odsto iz prošle godine na 76 odsto u avgustu.