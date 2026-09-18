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Najmanje 48 ljudi je preminulo, a oko 100 drugih je na lečenju na jugu Nigerije nakon što su konzumirali lokalno proizvedeno alkoholno piće za koje se sumnja da sadrži metanol, saopštili su zvaničnici u četvrtak.

Bandži Ajaka, komesar za zdravstvo države Ondo, rekao je da su slučajevi prijavljeni u lokalnim samoupravama Odigbo i Irele.

Veruje se da je ukupno 182 osobe pogođeno, a neke se leče u bolnici, rekao je on.

- Primio sam dve injekcije i izašao sam u petak. U subotu sam primetio da ne vidim - rekao je Sola Adebajo (32) lokalnom kanalu TVC News iz bolničkog kreveta.

Pijenje lokalno proizvedenog alkohola je uobičajeno u Nigeriji, najnaseljenijoj zemlji Afrike, posebno u ruralnim područjima gde je pristupačnije i slabo regulisano.

- Ovo se desilo brzo. Kada jednom konzumiraju, u zavisnosti od količine, bubrezi će se zatvoriti, oči će otkazati, mozak će biti oštećen - rekao je Ajaka za Asošijejted pres, govoreći o piću.

Portparolka policije države Ondo, Abajomi Džimoh, izjavila je u saopštenju da je 15 osoba uhapšeno u vezi sa incidentom, uključujući jednu za koju se sumnja da je "umešana u proizvodnju supstanci za koje se sumnja da sadrže metanol i koja trenutno pomaže policiji u istrazi".

Meštani su za AP rekli da sumnjaju da je popularno biljno piće sa visokim sadržajem alkohola, poznato kao "Majmunski rep", pomešano sa metanolom, što je izazvalo smrt.

Trgovac koji prodaje ovu mešavinu u Odigbu, govoreći pod uslovom anonimnosti iz straha od hapšenja, rekao je za AP da postoje dve verzije "Majmunskog repa": originalna, bezbedna verzija i druga verzija koja je nebezbedna.

Lokalni mediji su izvestile da je prvi smrtni slučaj prijavljen pre skoro dve nedelje.