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Oko 150 policajaca počelo je u petak operaciju premeštanja migranata koji su se nalazili na dve plaže u Seuti u objekte postavljene u gradskoj luci, nakon što je Nacionalni sud u četvrtak odobrio njihovo privremeno korišćenje, posle brojnih sudskih i političkih sporova.

Početak operacije obeležila je panika i stampedo, zbog čega su policajci ispalili hice upozorenja u vazduh, a nekoliko ljudi je povređeno.

Nakon što je početni haos prošao, policija je migrante rasporedila u grupe duž celog šetališta, od plaže Benites do početka industrijske zone luke, na prostoru dugom nešto manje od 1.000 metara.

Operacija je pokrenuta zbog sve veće zabrinutosti javnosti zbog prisustva hiljada migranata u Seuti, autonomnom španskom gradu na severnoafričkoj obali, nakon masovnog probijanja granice krajem jula, kada je, prema procenama, oko 80.000 ljudi ušlo na teritoriju Seute.

1/9 Vidi galeriju Stampedo migranata u Seuti Foto: REDUAN/EFE

Većina migranata vratila se u Maroko, ali hiljade njih i dalje pokušavaju da podnesu zahtev za azil dok žive u improvizovanim kampovima na gradskim plažama. Zbog toga su vlasti u Madridunaredile privremeno otvaranje dodatnih objekata za njihov smeštaj.

Vlasti su preko megafona pozivale na mir, dok su migranti čekali na premeštanje iza snažnog policijskog kordona.

Za sada se premeštaju ljudi iz kampa na plaži Benites, koji se nalazi pored većeg kampa El Trampolin.

Operacija je počela nešto pre sedam sati ujutru. Migranti na plaži Trampolin bili su opkoljeni kordonom, ali tamo nije bilo napetosti jer su već znali da tog dana neće biti premešteni i vratili su se svojoj uobičajenoj rutini.

Migranti u Seuti Foto: REDUAN/EFE

Pre početka policijske operacije, stotine migranata već su čekale na plažama. Kada je u tom području bilo samo nekoliko pripadnika Civilne garde, migranti su počeli da trče prema luci, što je izazvalo naguravanje i stampedo duž šetališta u Seuti.

Oko sedam sati, kada su stigle policijske jedinice, stampedo je stavljen pod kontrolu, a migranti su raspoređeni kako bi premeštanje moglo da počne.

U trenutku kada su se ulična svetla gasila, operacija prebacivanja u objekte u luci Seute zvanično je počela. Posle prvog haotičnog sata, policijske jedinice započele su prebacivanje migranata prema privremenom prihvatnom centru.

U operaciji su zajedno učestvovali vojska i Civilna garda. Migranti, uglavnom muškarci, početak puta ispratili su aplauzom nakon neprospavane noći koju su proveli čekajući, spremni da sa sobom ponesu svoje stvari. Novi objekti imaju kapacitet za oko 1.700 ljudi.

Tokom prebacivanja migranata u luku dogodilo se nekoliko incidenata. Migranti su se okupili oko policije za razbijanje demonstracija, a kada su pokušali da prođu predviđenom rutom, ponovo je došlo do stampeda.

Policija je ispalila hice u vazduh i udarila nekoliko migranata, koji su se gotovo sat vremena opirali pritisku stotina ljudi nagomilanih iza njih.

Policajci koji su učestvovali u premeštanju pronašli su nekoliko dece koja su čekala da budu prebačena u objekte u luci. Izdvojili su ih iz grupe koja je, po instrukcijama policije, sedela na zemlji. Privremeni prihvatni centar namenjen je punoletnim muškarcima.

Migranti u Seuti Foto: REDUAN/EFE

Za razliku od ranije operacije premeštanja migranata u objekat u Loma Kolmenaru, gde su maloletnici bez pratnje u početku bili primani, ovog puta vlasti sprečavaju da se deca pomešaju sa ostalim migrantima.