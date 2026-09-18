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Bračni par iz Ohaja proveo je svoj svadbeni dan u bolničkoj sobi nakon što je mlada (25) doživela težak moždani udar. Ana i Konor Lasko planirali su da izgovore sudbonosno "da" 5. septembra, pokazuju podaci sa njihovog svadbenog registra.

Pripremajući se da sa deverušama krene ka oltaru, Ana je prve simptome pripisala napetosti i tremi. Međutim, kada je poverila prijateljicama kako se oseća, jedna od deveruša, inače medicinska sestra, zamolila ju je da uradi brzi test na moždani udar. Ana je u prvi mah uspešno prošla proveru, preneo je portal WBNS.

Rani znaci i neočekivana dijagnoza

- Zvučalo je kao da neko izvlači kabl iz pojačala, nalik nekom neprekidnom zujanju - opisala je Ana za WBNS trenutak kada je doživela moždani udar. "Posmatrajući me spolja, ništa nije delovalo neobično. Niko ne očekuje da devojka od 25 godina doživi moždani udar. Nikada".

Lekari su ubrzo utvrdili da je moždani udar izazvala disekcija vertebralne arterije. Prema podacima Klivlendske klinike, ovo stanje predstavlja rascep slojeva tkiva u zidu arterije. Reč je o retkom uzroku moždanog udara kod starijih, ali znatno češćem kod osoba mlađih od 45 godina.

Foto: Gofundme

Brza reakcija i borba za život

Čim mu je rekla za simptome, njen suprug Konor je skratio ceremoniju na minimum, izgovorio samo neophodne zavete i odmah je odvezao u bolnicu.

- Sve u vezi sa venčanjem u sekundi je palo u drugi plan - prisetio se Konor trenutka kada su ga lekari obavestili da je život njegove supruge ugrožen. Od tog dana, on se ne odvaja od njenog bolničkog kreveta.

- Uloga negovatelja mi ne pada teško, prihvatio bih je bilo kada samo da ona ostane uz mene - poručio je Konor. "Kada se suočite sa mogućnošću da izgubite voljenu osobu, sve ostalo gubi značaj".

Foto: Gofundme

Slavlje se nije održalo

Kako bi pomogli paru tokom dugotrajnog oporavka, rođaci Tristan Lasko i Šon Lojd pokrenuli su akciju prikupljanja pomoći na platformi GoFundMe. Ana se trenutno nalazi na lečenju u bolnici Strong Memorial u Ročesteru, u državi Njujork, gde joj je neophodna neprekidna medicinska nega.

- Slavlje koje su mesecima pažljivo planirali nije se održalo - stoji u opisu akcije. "Umesto slavlja, Konor je danas uz svoju suprugu, pred neizvesnim putem koji ih čeka. Oni su izuzetno snažni, samostalni i vredni ljudi koji nikada nisu tražili pomoć od drugih - uvek su bili ti koji pomažu. Međutim, sada su im porodica, prijatelji i zajednica potrebniji nego ikada".

Ova humanitarna akcija naišla je na veliki odziv, pa je do trenutka objavljivanja teksta prikupljeno više od 51.000 dolara, od ukupno planiranih 60.000 dolara.