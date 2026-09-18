PRED GLASANJE U BERLINU I MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI POMINJE SE IME BAVARSKOG PREMIJERA MARKUSA ZADERA

PRED GLASANJE U BERLINU I MEKLENBURG-ZAPADNOJ POMERANIJI POMINJE SE IME BAVARSKOG PREMIJERA MARKUSA ZADERA

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Prema anketama, u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, pokrajini na Baltiku sa nešto više od 1,5 miliona stanovnika, vodiće se trka rame uz rame između Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) i AfD.

Trenutno je SPD u blagom vođstvu i posle višemesečne potere je pretekla AfD SPD ima podršku 37 odsto anketiranih birača, evroskeptična, antimigrantska i ksenofobna AfD 36 odsto.

CDU pao na najniže grane

Hrišćanskodemokratska unija (CDU) kancelara Merca pala je na najniže grane i uživa poverenje svega šest odsto birača, što je jedva iznad izbornog cenzusa od pet odsto.

U toj pokrajini je za jedan procentni poen na devet odsto pala i stranka Levica, koja je u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji na vlasti sa SPD.

Sve ostale stranke, uključujući i Zelene i populističko-levičarski Savez Sara Vagenkneht moraju da strahuju da li će preći izborni prag i ući u pokrajinski parlament.

1/5 Vidi galeriju Lajf-Erik Holm, kandidat Alternative za Nemačku (AfD) za premijera pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija Foto: MARKUS SCHOLZ / AFP / Profimedia, CLEMENS BILAN/EPA

Levica vodi u anketama u Berlinu

U Berlinu, gradu i pokrajini sa oko 3,7 miliona stanovnika, od februara 2023. godine je na vlasti koalicija CDU i SPD.

Te godine su održani vanredni izbori jer su izbori 2021. godine zbog nepravilnosti morali da budu ponovljeni.

Najnovije ankete pokazuju da je najviše pristalica pridobila partija Levica, koji je napredovala za gotovo deset poena i sada ima podršku 22 odsto birača.

Za njom je sa 20 odsto CDU, ali je ona od izbora 2023. godine izgubila više od osam procentnih poena.

AfD podržava 18 odsto birača i ona je napredovala gotovo devet procentnih poena.

Zeleni su pali na 15 odsto, a SPD na svega 12 odsto.

1/6 Vidi galeriju Protest protiv Alternative za Nemačku (AfD) u Berlinu Foto: Stefan Boness/Ipon / Sipa Press / Profimedia

Prema pisanju nemačkih medija, vrlo su mali izgledi da u dve pokrajine rezultat izbora omogući stvaranje dvočlane vladajuće koalicije.

Izvesnija je tročlana koalicija koju bi činile ili CDU, Zeleni i SPD, ili eventualno Levica, Zeleni i SPD.

"Sanitarni kordon" prema AfD

Mercovi demohrišćani odbijaju saradnju sa partijom Levica, a gotovo sve relevantne partije su uspostavile i "sanitarni kordon" prema AfD koja je u nekim nemačkim pokrajinama klasifikovana kao ekstremna partija i pod nadzorom je Službe za zaštitu ustavnog poretka, a na saveznom nivou se posle sudske tužbe AfD vodi kao "slučaj sumnje".

Nekoliko vodećih političara AfD se našlo pred sudom zbog otvorene promocije nacizma i isticanja nacističkih simbola.

Uprkos tome, AfD je na izborima u Saksoniji-Anhaltu 6. septembra osvojila gotovo 44 odsto glasova, ali ne uspeva da sastavi vladajuću koaliciju pošto ostale stranke odbijaju saradnju.

1/10 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc sa Svenom Šulceom, dosadašnjim premijerom Saksonije-Anhalt, nakon poraza vladajučih demohrišćana od Alternative za Nemačku (AfD) na pokrajinskim izborima Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

AfD posledjih dana sve više u igru uvodi i temu vranrednih saveznih izbora u Nemačkoj.

Njen izborni rezultat od 10,4 odsto na izborima za Bundestag u februaru prošle godine, sada bi prema anketama mogao da iznosi 20,8 odsto, iako ta partija i dalje svoje uporište ima na istoku Nemačke, u pokrajinama koje su bile deo nekadašnje Nemačke demokratske Republike (DDR).

1/10 Vidi galeriju Alis Vajdel, kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) tokom rasprave sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Bundestagu Foto: Michael Kappeler/DPA

Izbori u dve nemačke pokrajine mogu da budu odsudni i za političku sudbinu kancelara Fridriha Merca.

U strankama i medijima danima kruže špekulacije o eventualnom padu kancelara i o njegovom potencijalnom nasledniku.

1/4 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc i Sep Miler, zamenik šefa poslaničke grupe CDU/CSU u Bundestagu Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia, KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Ministri iz Mercove CDU stali su uz kancelara, ali bi već u nedelju slika mogla da se promeni, iako je Merc najavio da će se boriti da ostane na funkciji šefa vlade, piše agencija dpa.

- Odustajanje za mene nije opcija - rekao je Merc posle izbornog debakla CDU u Saksoniji-Anhaltu, podseća dpa.

1/9 Vidi galeriju Markus Zeder, premijer Bavarske iz Hrišćnaskosocijalne unije (CSU) pominje se kao mogući naslednik demohrišćaskog kancelara Fridriha Merca Foto: CLEMENS BILAN/EPA, Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia, Robert Hegedus/MTI

Agencija, ipak, navodi da u poslednje vreme u medijima sve više kruže nagađanja da bi Merca na mestu kancelara mogao da zameni premijer Bavarske i predsednik sestrinske bavarske Hrišćanskosocijalne unije (CSU) Markus Zeder ili premijer najmnogoljudnije nemačke pokrajine Severne Rajne-Vestfalije Hendrik Vist, koji je iz CDU.