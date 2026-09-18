PAO NAJTRAŽENIJI KRIMINALAC U EVROPI! Regrutovao devojčice da postavljaju bombe, vodio OZGLOGLAŠENU krimi grupu - Raširili su se svuda, izveli čak 35 ubistava
- U Maroku je uhapšen Ali Namdar (21), jedan od najtraženijih evropskih kriminalaca i navodni vođa mreže 'Fokstrot'.
- Tereti se za 18 dela, uključujući pokušaj ubistva, a sumnjiči se i da je vrbovao dvanaestogodišnjakinju da postavi dve bombe.
- Švedska priprema ekstradiciju, dok se 'Fokstrot' dovodi u vezu sa oko 35 ubistava širom Evrope.
Uhapšen je jedan od najtraženijih evropskih gangstera! Ali Namdar (21) navodno je vodeća ličnost ozloglašene kriminalne mreže "Fokstrot".
Uhapšen je u sredu u marokanskom gradu Tanžeru. Tereti se za 18 krivičnih dela, uključujući pokušaj ubistva.
Ovaj švedski državljanin nalazio se među najtraženijim kriminalcima u Evropi.
Dvanaestogodišnjakinja vrbovana da postavlja bombe
Optužbe protiv Namdara su ozbiljne. On je, između ostalog, vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da postavi dve bombe.
U Švedskoj je za ovim dvadesetjednogodišnjakom bilo raspisano više poternica. Njegov advokat navodi da njegov klijent negira optužbe.
Švedska sada priprema njegovu ekstradiciju.
Tužiteljka Helene Gestrin izjavila je za švedski javni servis SVT: "Potrebna dokumentacija se šalje u Maroko, nakon čega čekamo postupanje marokanskih vlasti. Iskustvo pokazuje da taj proces može potrajati nekoliko meseci."
35 ubistava širom Evrope
Mreža "Fokstrot" smatra se jednom od najopasnijih kriminalnih organizacija u Evropi. Prema navodima Bi-Bi-Sija (BBC), ova mreža se od 2022. godine dovodi u vezu sa oko 35 ubistava u Evropi. Iako je prvenstveno aktivna u Švedskoj, mreža ima i navodne veze sa Norveškom, Danskom i Ujedinjenim Kraljevstvom.
Postoje sumnje da je mreža podržavala ili pripremala napade na izraelske i jevrejske ciljeve.
Posebno je zabrinjavajuća reputacija ove mreže kada je reč o krivičnim delima za koje se vrbuju maloletnici.