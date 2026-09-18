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Uhapšen je jedan od najtraženijih evropskih gangstera! Ali Namdar (21) navodno je vodeća ličnost ozloglašene kriminalne mreže "Fokstrot".

Uhapšen je u sredu u marokanskom gradu Tanžeru. Tereti se za 18 krivičnih dela, uključujući pokušaj ubistva.

Ovaj švedski državljanin nalazio se među najtraženijim kriminalcima u Evropi

Dvanaestogodišnjakinja vrbovana da postavlja bombe

Optužbe protiv Namdara su ozbiljne. On je, između ostalog, vrbovao dvanaestogodišnju devojčicu da postavi dve bombe.

U Švedskoj je za ovim dvadesetjednogodišnjakom bilo raspisano više poternica. Njegov advokat navodi da njegov klijent negira optužbe.

Švedska sada priprema njegovu ekstradiciju.

Tužiteljka Helene Gestrin izjavila je za švedski javni servis SVT: "Potrebna dokumentacija se šalje u Maroko, nakon čega čekamo postupanje marokanskih vlasti. Iskustvo pokazuje da taj proces može potrajati nekoliko meseci."

35 ubistava širom Evrope

Mreža "Fokstrot" smatra se jednom od najopasnijih kriminalnih organizacija u Evropi. Prema navodima Bi-Bi-Sija (BBC), ova mreža se od 2022. godine dovodi u vezu sa oko 35 ubistava u Evropi. Iako je prvenstveno aktivna u Švedskoj, mreža ima i navodne veze sa Norveškom, Danskom i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Postoje sumnje da je mreža podržavala ili pripremala napade na izraelske i jevrejske ciljeve.

Posebno je zabrinjavajuća reputacija ove mreže kada je reč o krivičnim delima za koje se vrbuju maloletnici. 

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