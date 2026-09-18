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⁠Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je naredio mere zaštite kritične infrastrukture i lokacija francuske odbrambene industrije od "ruskih hibridnih napada".

Frans24 prenosi ocenu Makrona da se pretnja iz Moskve intenzivirala poslednjih nedelja.

Makron je kazao da je "Francuska u poslednjih nekoliko nedelja bila ugrožena ruskim hibridnim napadima".

- Poslednjih nedelja, pretnja – posebno ruska hibridna pretnja – sa kojom se suočavaju Evropljani i Francuska se intenzivirala - rekao je Makron novinarima nakon sastanka u Parizu sa liderima političkih stranaka.

Jelisejska palata je sinoć najavila da će Makron sa njima razgovarati o "brzom pogoršanju međunarodne situacije i njenim posledicama u Francuskoj u pogledu bezbednosti i energetike".

1/26 Vidi galeriju Francuski predsednik Emanuel Makron na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Omar Havana/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

Međutim, sudeći po fotografijama sa sastanka, na skupu nije bilo Le Pen, već je tu došao Žordan Bardela, koji je zvanično predsednik stranke Nacionalno okupljanje iako ona i dalje ima presudni uticaj u stranci i viđena je za partijsku kandidatkinju na predsedničkim izborima.

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