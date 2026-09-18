PALA ODLUKA, MAKRON NAREDIO MERE ODBRANE OD RUSIJE Održan sastanak lidera političkih stranaka, štićenik Marin le Pen i Žan-Lik Melanšon s predsednikom Francuske
- Makron je naredio mere zaštite kritične infrastrukture i lokacija francuske odbrambene industrije od ruskih hibridnih napada.
- Poručio je da se pretnja iz Moskve intenzivirala poslednjih nedelja, nakon sastanka sa liderima političkih stranaka u Parizu.
Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da je naredio mere zaštite kritične infrastrukture i lokacija francuske odbrambene industrije od "ruskih hibridnih napada".
Frans24 prenosi ocenu Makrona da se pretnja iz Moskve intenzivirala poslednjih nedelja.
Makron je kazao da je "Francuska u poslednjih nekoliko nedelja bila ugrožena ruskim hibridnim napadima".
- Poslednjih nedelja, pretnja – posebno ruska hibridna pretnja – sa kojom se suočavaju Evropljani i Francuska se intenzivirala - rekao je Makron novinarima nakon sastanka u Parizu sa liderima političkih stranaka.
Jelisejska palata je sinoć najavila da će Makron sa njima razgovarati o "brzom pogoršanju međunarodne situacije i njenim posledicama u Francuskoj u pogledu bezbednosti i energetike".
Prisustvo na sastanku su potvrdili neki od kandidata za predsedničke izbore zakazane na proleće 2027, među kojima bivši premijer Gabrijel Atal, kandidat Makronove vladajuće koalicije Renesansa, kao i lideri ekstremne desnice Marin Le Pen i radikalne levice Žan-Lik Melanšon.
Međutim, sudeći po fotografijama sa sastanka, na skupu nije bilo Le Pen, već je tu došao Žordan Bardela, koji je zvanično predsednik stranke Nacionalno okupljanje iako ona i dalje ima presudni uticaj u stranci i viđena je za partijsku kandidatkinju na predsedničkim izborima.
Uskoro opširnije...
(Kurir.rs/France24/Preveo i priredio: N. V.)