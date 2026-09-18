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Jeziv slučaj dogodio se u vrtiću u Hodonjinu u Češkoj, gde je četvorogodišnji dečak pretrpeo nasilje vršnjaka. Na snimku koji se pojavio u javnosti vidi se kako nekoliko mališana šutira dečaka dok leži na podu.

Nakon što je snimak dospeo u javnost, oglasio se otac dečaka, Gabrijel (29), koji je opisao kroz šta njegova porodica trenutno prolazi.

"Na snimku je naš M, koji je mislio i još uvek misli da je to dečja tuča ili neka tipična tuča sa tatom. Nažalost, bio je jedini. Mislili smo da su ovakve strašne i odvratne stvari nešto što deca mogu da urade u školi", napisao je Gabrijel na društvenim mrežama.

Otac je priznao da ga je čitava situacija duboko pogodila.

"Osećanja su različita. Uvek sam se plašio da će nešto tako doživeti ili proživljavati. Ali kada se dogodi, drugačije je. Tuga, žalost, beznađe i pre svega strah od toga šta će se dogoditi sledeći put", naveo je.

Ipak, Gabrijel ističe da cilj njegove objave nije da poziva na linč dece ili vrtića.

"Glavni cilj objavljivanja svega ovoga nije da u besu linčujem decu ili vrtić. Obe strane imaju mogućnost da stvari poprave, promene i eventualno preduzmu različite mere kako se nešto slično ne bi ponovilo", rekao je on.

Dodao je da ne želi da se fokusira na pitanje gde su se u trenutku incidenta nalazile vaspitačice i zbog čega nisu reagovale.

Otac je naveo i da su on i porodica prethodno svakodnevno razgovarali o ponašanju svog sina i tome kako mu je u vrtiću.

"Nisu uvek odrastanje, roditelji ili prijatelji razlog za nečije ponašanje ili promenu ponašanja. Ponekad je razlog mesto na koje ga svakog dana vodite sa osećajem da ga ostavljate u dobrim rukama i na sigurnom", napisao je Gabrijel.

On je roditeljima poručio da obrate pažnju na promene u ponašanju svoje dece.

"Noćne more ne moraju da budu samo o čudovištima. To što neko ne želi da ide u vrtić ili školu ponekad nije zato što mu se jednostavno ne ide. Slušajte, posmatrajte i čuvajte jedni druge“" poručio je.

Slučaj je izazvao reakciju i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Hodonjina rekao je da ga je agresija među tako malom decom iznenadila i najavio da će se gradsko veće slučajem baviti naredne nedelje.