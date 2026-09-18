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Glavni ekonomski izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina i rukovodstvo ultradesničarske nemačke stranke Alternativa za Nemačku (AfD) počeli su pripreme sastanka predviđenog za narednu godinu o obnavljanju snabdevanja najveće evropske ekonomije ruskim gasom, rekla su danas Rojtersu dva obaveštena izvora.

Sastanku, koji bi mogao biti održan već u martu, prisustvovali bi Kiril Dmitrijev, bliski Putinov savetnik i čelnik ruskog državnog investicionog fonda, kao i kopredsedavajući AfD Alis Vajdel i Tino Krupala, naveo je jedan od izvora.

Portparol AfD i predstavnik Dmitrijeva odbili su da komentarišu tu informaciju.

Kiril Dmitrijev, izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Foto: MAXIM SHIPENKOV/EPA, MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, Baraa Anwer/AP

Rusija je obezbeđivala više od trećine uvoza sirove nafte u Nemačku i više od polovine potreba za prirodnim gasom pre uvođenja sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Sastanak bi bio održan samo ukoliko bi prethodno bio postignut sporazum o mirovnom okviru Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da bi on okupio predstavnike AfD, Rusije i SAD, rekao je izvor.

Alis Vajdel, kopredsednica ultradesničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Michael Kappeler/DPA

Kao moguće lokacije pominju se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) ili Indija, dodao je izvor.

(Kurir.rs/FoNet)

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