AFD VEĆ S PUTINOVIM SAVETNIKOM PLANIRA ISPORUKE RUSKOG GASA NEMAČKOJ! Sastanak moguć u martu ukoliko pre toga bude MIROVNOG SPORAZUMA Kremlja s Ukrajinom (FOTO)
- AfD i Putinov savetnik Kiril Dmitrijev pripremaju sastanak o obnovi isporuka ruskog gasa Nemačkoj, navode izvori Rojtersa.
- Susret bi mogao da bude održan već u martu, ali samo ako prethodno bude postignut mirovni okvir između Rusije i Ukrajine.
Glavni ekonomski izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina i rukovodstvo ultradesničarske nemačke stranke Alternativa za Nemačku (AfD) počeli su pripreme sastanka predviđenog za narednu godinu o obnavljanju snabdevanja najveće evropske ekonomije ruskim gasom, rekla su danas Rojtersu dva obaveštena izvora.
Sastanku, koji bi mogao biti održan već u martu, prisustvovali bi Kiril Dmitrijev, bliski Putinov savetnik i čelnik ruskog državnog investicionog fonda, kao i kopredsedavajući AfD Alis Vajdel i Tino Krupala, naveo je jedan od izvora.
Portparol AfD i predstavnik Dmitrijeva odbili su da komentarišu tu informaciju.
Rusija je obezbeđivala više od trećine uvoza sirove nafte u Nemačku i više od polovine potreba za prirodnim gasom pre uvođenja sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Sastanak bi bio održan samo ukoliko bi prethodno bio postignut sporazum o mirovnom okviru Rusije i Ukrajine, a organizatori se nadaju da bi on okupio predstavnike AfD, Rusije i SAD, rekao je izvor.
Kao moguće lokacije pominju se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) ili Indija, dodao je izvor.
(Kurir.rs/FoNet)