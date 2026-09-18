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Litvanija je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju vojne pretnje, preneo je Poljski radio.

Poljsko Podlasko vojvodstvo koordinira aktivnosti kako bi poslužilo kao tranzitni koridor za stanovnike Baltika.

Ažurirana litvanska strategija označava poljsku granicu kao jedan od tri glavna pravca evakuacije za stanovnike glavnog grada, Vilnjusa. Vreme i redosled izmeštanja civila zavisiće u potpunosti od lokacije i razmera pretnje.

Pravci evakuacije i bezbednosni protokoli

Žigimantas Solovjovas, predstavnik Odeljenja za civilnu zaštitu opštine Vilnjus, izneo je operativni vremenski okvir za potencijalno masovno izmeštanje.

- Vlasti zemlje su pre godinu dana predstavile ažurirani plan, prema kojem bi jedan od pravaca evakuacije iz prestonice trebalo da bude ka Poljskoj - rekao je Solovjovas za Poljski radio.

- Preostali pravci vode ka severu i zapadu zemlje. Evakuacija bi trebalo da počne pre nego što nastupi direktna pretnja.

Stanovnici Vilnjusa ne bi trebalo da računaju na napuštanje grada jednim od pravaca za evakuaciju tokom bombardovanja - nastavio je on.

Reakcija na eskalaciju i priprema skloništa

U slučaju aktivnog granatiranja, zvaničnici su naglasili da stanovnici umesto toga moraju potražiti zaklon u označenim skloništima. Poljski radio je napisao da je primarni cilj ažuriranog okvira da se javnost navikne da evakuaciju posmatra kao strogo kontrolisan proces.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i administracije Poljske integrisalo je Podlasko vojvodstvo u širi baltički sistem evakuacije kao direktan odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu u blizini njenih istočnih granica i rizik od eskalacije.

Sva tela lokalne samouprave u ovom poljskom regionu trenutno izrađuju akcione planove za vanredne situacije kako bi olakšala potencijalni tranzit civila.

Širi regionalni sporazum severnoevropskih zemalja

Deset severnoevropskih zemalja prethodno je potpisalo sporazum o razvoju zajedničkih prekograničnih planova evakuacije civila u slučaju rata. Ova krizna strategija uspostaviće određene transportne koridore, logistiku smeštaja i protokole registracije za masovna izmeštanja.