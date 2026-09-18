PUTIN GLASAO ONLAJN NA RUSKIM IZBORIMA: Šef države birao iz kabineta u Kremlju, popunio listić na računaru (FOTO)
- Glasanje u Rusiji traje tri dana, od 18. do 20. septembra, a do popodneva je izlaznost premašila 15 odsto.
Ruski predsednik Vladimir Putinglasao je onlajn na izborima za Državnu dumu.
Šef države je po šesti put izabrao elektronski obrazac i glasao iz svoje kancelarije u Kremlju. Popunio je glasački listić na računaru.
„Nećete pogrešiti“, rekao je Putin.
Sva biračka mesta u Rusiji su danas otvorena. Glasanje na Jedinstvenom danu glasanja počelo je kao i obično, uprkos pokušajima provokacija, istakla je Ela Pamfilova, predsednica Centralne izborne komisije.
Od 15:20 časova po moskovskom vremenu, izlaznost je premašila 15 procenata. Izbori će se održati tri dana, od 18. do 20. septembra.
U saveznom izbornom okrugu zastupljene su sledeće stranke: Jedinstvena Rusija, Liberalno-demokratska partija Rusije, Stranka direktne demokratije, Zeleni, Pravedna Rusija, Rodina, Komunistička partija Ruske Federacije, Penzionerska partija, Komunisti Rusije i Novi ljudi.
Ukupno će se održati više od 2.200 kampanja na različitim nivoima. Rusi će birati 20.700 poslanika i šefova administracija.
Većina biračkih mesta biće otvorena od 8:00 do 20:00 časova. Izuzetak je napravljen za neka biračka mesta u pograničnim područjima, gde je vreme glasanja skraćeno.
Izbore je posmatralo više od 380.000 ljudi, uključujući preko hiljadu stranaca koji su predstavljali 133 zemlje i 13 međunarodnih organizacija.
Istovremeno, onlajn glasanje je u toku u 33 regiona . Prema poslednjim podacima, preko dva miliona birača je već glasalo onlajn.
Po prvi put, predstavnike donjeg doma parlamenta biraće stanovnici DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti. Za njih i birače u nekim pograničnim regionima obezbeđeno je prevremeno glasanje.
Otvorena su 333 biračka mesta u inostranstvu u 152 zemlje.
Putin je ranije nazvao izbore za Državnu dumu najvažnijim unutrašnjopolitičkim događajem u zemlji.
Kurir.rs/RIA Novosti