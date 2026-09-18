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Ruski predsednik Vladimir Putinglasao je onlajn na izborima za Državnu dumu.

Šef države je po šesti put izabrao elektronski obrazac i glasao iz svoje kancelarije u Kremlju. Popunio je glasački listić na računaru.

„Nećete pogrešiti“, rekao je Putin.

Sva biračka mesta u Rusiji su danas otvorena. Glasanje na Jedinstvenom danu glasanja počelo je kao i obično, uprkos pokušajima provokacija, istakla je Ela Pamfilova, predsednica Centralne izborne komisije.

Od 15:20 časova po moskovskom vremenu, izlaznost je premašila 15 procenata. Izbori će se održati tri dana, od 18. do 20. septembra.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Rusija izbori u Rusiji Foto: Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government

U saveznom izbornom okrugu zastupljene su sledeće stranke: Jedinstvena Rusija, Liberalno-demokratska partija Rusije, Stranka direktne demokratije, Zeleni, Pravedna Rusija, Rodina, Komunistička partija Ruske Federacije, Penzionerska partija, Komunisti Rusije i Novi ljudi.

Ukupno će se održati više od 2.200 kampanja na različitim nivoima. Rusi će birati 20.700 poslanika i šefova administracija.

Većina biračkih mesta biće otvorena od 8:00 do 20:00 časova. Izuzetak je napravljen za neka biračka mesta u pograničnim područjima, gde je vreme glasanja skraćeno.

Izbore je posmatralo više od 380.000 ljudi, uključujući preko hiljadu stranaca koji su predstavljali 133 zemlje i 13 međunarodnih organizacija.

1/8 Vidi galeriju Rusija izbori u Rusiji Foto: AP Mikhail Metzel, MAXIM SHIPENKOV/EPA

Istovremeno, onlajn glasanje je u toku u 33 regiona . Prema poslednjim podacima, preko dva miliona birača je već glasalo onlajn.

Po prvi put, predstavnike donjeg doma parlamenta biraće stanovnici DNR, LNR, Zaporoške i Hersonske oblasti. Za njih i birače u nekim pograničnim regionima obezbeđeno je prevremeno glasanje.

Otvorena su 333 biračka mesta u inostranstvu u 152 zemlje.